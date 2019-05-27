ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко может отказаться от депутатского мандата, - источники

Новости » Политика    27.05.2019 - 10:23
Порошенко может отказаться от депутатского мандата, - источники
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

У Порошенко пока не знают, кто станет политтехнологом предвыборной кампании

На парламентских выборах 2019 пятый президент Украины Петр Порошенко может отказаться от депутатского мандата. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Команда для реванша: как и с кем партия Петра Порошенко идет на выборы в Раду".

Предполагается, что список партии с новым названием "Европейская солидарность", скорее всего, возглавит сам Порошенко, но источники в партии не исключают, что он откажется от депутатского мандата. Отметим, из майского соцопроса группы "Рейтинг" следует, что за партию Порошенко готовы проголосовать 9% респондентов из числа определившихся. Отталкиваясь от этих цифр, по ее спискам может зайти примерно 25-30 человек.

Кроме того, по словам собеседника в окружении Порошенко, изменения коснутся и областных парторганизаций, большинство из которых получит новых руководителей. Источник уточнил, что пока неизвестно, кто станет главным политтехнологом их кампании, но отметил, что это, скорее всего, не будет нардеп Игорь Грынив, который работал с Порошенко во время его двух президентских кампаний.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что может возглавить избирательный список своей партии на выборах в Раду.

"Это будет решать съезд, но я не исключаю такой возможности (возглавить избирательный список, - ред.)", - сказал он.

Ранее также стало известно, что съезд партии Порошенко запланирован на 31 мая.

 

Зеленский выступил с новым обращением к Раде
Новости Украины Порошенко ПетрмандатвыборыВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь