Порошенко может отказаться от депутатского мандата, - источники

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

У Порошенко пока не знают, кто станет политтехнологом предвыборной кампании

На парламентских выборах 2019 пятый президент Украины Петр Порошенко может отказаться от депутатского мандата. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Команда для реванша: как и с кем партия Петра Порошенко идет на выборы в Раду".

Предполагается, что список партии с новым названием "Европейская солидарность", скорее всего, возглавит сам Порошенко, но источники в партии не исключают, что он откажется от депутатского мандата. Отметим, из майского соцопроса группы "Рейтинг" следует, что за партию Порошенко готовы проголосовать 9% респондентов из числа определившихся. Отталкиваясь от этих цифр, по ее спискам может зайти примерно 25-30 человек.

Кроме того, по словам собеседника в окружении Порошенко, изменения коснутся и областных парторганизаций, большинство из которых получит новых руководителей. Источник уточнил, что пока неизвестно, кто станет главным политтехнологом их кампании, но отметил, что это, скорее всего, не будет нардеп Игорь Грынив, который работал с Порошенко во время его двух президентских кампаний.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что может возглавить избирательный список своей партии на выборах в Раду.

"Это будет решать съезд, но я не исключаю такой возможности (возглавить избирательный список, - ред.)", - сказал он.

Ранее также стало известно, что съезд партии Порошенко запланирован на 31 мая.