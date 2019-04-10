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Порошенко утвердил врио главы Одесской ОГА

Новости » Политика    10.04.2019 - 19:24
Порошенко утвердил врио главы Одесской ОГА
Фото: Сергей Паращенко (dumskaya.net)

Порошенко сегодня подписал соответствующий указ

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля утвердил Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Порошенко подписал указ №120/2019.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - говорится в тексте указа.

Порошенко утвердил врио главы Одесской ОГА

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской ОГА Максима Степанова и Херсонской ОГА Андрея Гордеева. 

Ранее также стало известно, что президент Петр Порошенко отстранил Степанова от должности главы Одесской ОГА и назначил временно исполняющим Сергея Паращенко. Однако на пресс-конференции он отказался уходить с поста и назвал президентский указ превышением его полномочий. По информации РБК-Украина, последней каплей в истории со Степановым стал провал действующего президента в Одесской области в первом туре выборов.

Тогда Степанов назвал указ об отстранение его с должности главы Одесской ОГА превышением президентских полномочий, назвав указ "очень странным".

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