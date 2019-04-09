ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин завтра рассмотрит увольнение Степанова

Новости » Политика    09.04.2019 - 15:20
Кабмин завтра рассмотрит увольнение Степанова
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Обращение президента уже поступило в Кабмин

Правительство в среду на заседании рассмотрит обращение президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал журналистам в Днепре.

По словам Гроймана, обращение президента уже поступило в Кабмин. 

"Обращение от президента официально поступило в правительство сегодня, и правительство его завтра будет рассматривать", - сказал Гройсман.

Ранее РБК-Украина писало, что в избирательном штабе Петра Порошенко не исключают, что Кабмин в среду, 10 апреля, может подать представление главе государства на увольнение председателя Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максима Степанова. 

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отстранил главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова своим указом от 6 апреля. Другим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Одесской ОГА Сергея Паращенко. Ранее Паращенко представлял интересы БПП в Одесском областном совете.

Максим Степанов назвал указ об отстранение его с должности главы Одесской ОГА является превышением президентских полномочий, назвав указ "очень странным".

Кабмин одобрил использование полиграфа для проверки руководства "Укроборонпрома" Кабмин в среду подаст президенту указ об увольнении Максима Степанова, - штаб Порошенко
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныПорошенко ПетрОбластная государственная администрацияувольнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь