Кабмин согласовал увольнение Степанова и Гордеева

Фото: Андрей Гордеев и Максим Степанов (коллаж РБК-Украина)

Степанова и Гордеева уволят с постов глав Одесской и Херсонской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской ОГА Максима Степанова и Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

По данным источника, соответствующие решения были приняты на закрытой части Кабмина. Ожидается, что в ближайшее время президент Петр Порошенко подпишет указы.

В то же время о возможных новых назначениях на эти должности пока ничего не известно.

Напомним, на прошлой неделе Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как писало РБК-Украина, на его отставке и привлечении к уголовной ответственности уже несколько месяцев настаивают активисты и родственники Екатерины Гандзюк.

Ранее также стало известно, что президент Петр Порошенко отстранил Степанова от должности главы Одесской ОГА и назначил временно исполняющим Сергея Паращенко. Однако на пресс-конференции он отказался уходить с поста и назвал президентский указ превышением его полномочий. По информации РБК-Украина, последней каплей в истории со Степановым стал провал действующего президента в Одесской области в первом туре выборов.