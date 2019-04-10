Порошенко затвердив т.в.о. голови Одеської ОДА

Фото: Сергій Паращенко (dumskaya.net)

Порошенко сьогодні підписав відповідний указ

Президент України Петро Порошенко 10 квітня затвердив Сергія Паращенка тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Порошенко підписав указ №120/2019.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Паращенко Сергія Володимировича", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Одеської ОДА Максима Степанова та Херсонської ОДА Андрія Гордєєва.

Раніше також стало відомо, що президент Петро Порошенко усунув Степанова від посади голови Одеської ОДА і призначив тимчасово виконуючим Сергія Паращенка. Однак на прес-конференції він відмовився йти з посади і назвав президентський указ перевищенням його повноважень. За інформацією РБК-Україна, останньою краплею в історії зі Степановим став провал чинного президента в Одеській області в першому турі виборів.

Тоді Степанов назвав указ про відсторонення його з посади голови Одеської ОДА перевищенням президентських повноважень, назвавши указ "дуже дивним".