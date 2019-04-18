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Порошенко: Мировые финансовые организации обеспокоены решением суда по ПриватБанку

Новости » Политика    18.04.2019 - 21:44
Порошенко: Мировые финансовые организации обеспокоены решением суда по ПриватБанку
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Уже есть реакция Евросоюза и США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мировые финансовые организации обеспокоены в связи с признанием Окружным админсудом Киева незаконной национализации ПриватБанка. Об этом он сказал на заседании РНБО в четверг. 

Он напомнил, что на решение суда уже отреагировали США и Евросоюз. 

"Хочу заявить, что у нас очень тревожная ситуация с точки зрения реакции мира на подобные позиции. Мы сегодня уже имеем реакцию Соединенных Штатов Америки, имеем реакцию Европейского Союза, имеем реакцию Всемирного банка и Международного валютного фонда, и других стран "большой семерки", которые четко заявляют, что национализация 2016 года была вынужденным шагом, абсолютно оправданным после проведения тщательной проверки и аудита, который был нанят Национальным банком", - сказал Порошенко. 

Напомним, ранее в посольстве США в Украине и представительстве ЕС в Украине уже отреагировали на новость о решении суда, заявив, что "международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере".

РБК-Украина писало, что сегодня Президент Петр Порошенко созвал совещание в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".

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