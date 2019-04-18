ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: Світові фінансові організації стурбовані рішенням суду по ПриватБанку

Новини » Політика    18.04.2019 - 21:44
Порошенко: Світові фінансові організації стурбовані рішенням суду по ПриватБанку
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Вже є реакція Євросоюзу і США

Президент України Петро Порошенко заявив, що світові фінансові організації стурбовані у зв'язку з визнанням Окружним адмінсудом Києва незаконною націоналізацію ПриватБанку. Про це він сказав на засіданні РНБО у четвер.

Він нагадав, що на рішення суду вже відреагували США і Євросоюз.

"Хочу заявити, що у нас дуже тривожна ситуація з точки зору реакції світу на подібні позиції. Ми сьогодні вже маємо реакцію Сполучених Штатів Америки, маємо реакцію Європейського Союзу, маємо реакцію Світового банку і Міжнародного валютного фонду, й інших країн "великої сімки", які чітко заявляють, що націоналізація 2016 року була вимушеним кроком, абсолютно виправданим після проведення ретельної перевірки та аудиту, який був найнятий Національним банком", - сказав Порошенко

Нагадаємо, раніше в посольстві США в Україні та представництво ЄС в Україні вже відреагували на новину про рішення суду, заявивши, що "міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері".

РБК-Україна писало, що сьогодні Президент Петро Порошенко скликав нараду в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку".

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що на рішення суду про незаконною націоналізацію "ПриватБанку" буде подана апеляція.

НБУ подасть апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізацію ПриватБанку Євросоюз прокоментував рішення суду щодо націоналізації ПриватБанку
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко ПетроПриватБанк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся