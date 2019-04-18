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НБУ подаст апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка

Новости » Политика    18.04.2019 - 21:35
НБУ подаст апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Смолий пообещал не допустить денационализации

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что на решение суда об незаконной национализации "ПриватБанка" будет подана апелляция. Об этом он заявил во время заседания СНБО вечером 18 апреля.

Он подчеркнул, что возвращение банка к предыдущим собственникам невозможно и не предусмотрено законом.

"Однако если вернется, это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить налогоплательщикам около 100 млрд гривен. Это существенно повлияет на инфляцию. Также мы не можем прогнозировать, как это повлияет на курс. Сегодня разница между утром и закрытием банковского рынка была +15 копеек воздействие на соотношение доллар - гривна. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и влияния на стабильность банковской системы", - сказал Смолий.

Также он отметил, что на это решение суда будет подана апелляция.

"Безусловно, мы подадим апелляцию на решение этого суда после того, как получим полное решение. И будем прикладывать все усилия, чтобы не допустить принятия решения по денационализации ПриватБанка", - заявил Смолий.

РБК-Украина писало, что сегодня Президент Петр Порошенко созвал совещание в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". Как отмечается в решении суда, основанием были, в том числе, недоказанность ответчиками оснований для отнесения ПАО КБ "Приватбанк" к категории неплатежеспособных и нарушение процедуры национализации банка.

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