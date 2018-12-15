Порошенко гарантирует защиту прав священников и мирян УПЦ МП

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в старой церковной структуре

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует защиту прав священников и мирян УПЦ Московского патриархата. Об этом он заявил в ходе выступления на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в церковной структуре, которая будет сохранять единство с РПЦ.

"Я гарантирую, что власть будет уважать тех, кто по каким-то причинам решит остаться в той церковной структуре, которая будет хранить единство с Русской православной церковью. Но так же гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую поместную церковь", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине была создана объединенная украинскую церковь, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний.

Кроме того, по словам Порошенко, предоставление автокефалии является вопросом национальной безопасности Украины, а также вопросом украинской государственности.