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Порошенко считает автокефалию вопросом нацбезопасности Украины

Новости » Политика    15.12.2018 - 16:20
Порошенко считает автокефалию вопросом нацбезопасности Украины
Фото: Петр Порошенко на Объединительном соборе (Mikhail Palinchak)

По словам Порошенко, автокефалия также является вопросом украинской государственности

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Объединительном соборе заявил, что предоставление автокефалии является вопросом национальной безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

По словам Порошенко, автокефалия является вопросом украинской государственности.

"Вопрос автокефалии - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос нашей украинской государственности. Мы обретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем веревки, которые привязывают нас к империи. Мы возвращаемся на свою предначертанную Богом дорогу и идем своим путем", - отметил он.

 
Всеукраїнський Православний Об’єднавчий Собор

Звернувся до учасників Собору, до ієрархів церков. Колосальна відповідальність в ці години лежить саме на них. Держава зробила все, що могла. Від них і лише від них залежить майбутнє України, наша свобода, наша державна і духовна незалежність від Росії. Їм належить ухвалити Статут і обрати Предстоятеля, а Томос вже чекає на нього на Фанарі. Отже, все залежить від здатності учасників Собору домовитися, почути один одного, почути заради України. Всі ми пам’ятаємо слова святого апостола Петра: «Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать!» Тож заради Господа і України попросив прийняти найрозумніші зважені рішення.

Опубліковано Петром Порошенком Субота, 15 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Порошенко, Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви.

Кроме того, Порошенко заявлял, что на данный момент от участников собора зависит будущее Украины, будущее нашей нации, наша государственная и духовная независимость. Он также добавил, что томос уже ждет предстоятеля единой поместной православной церкви.

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