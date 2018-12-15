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Порошенко гарантує захист прав священиків і мирян УПЦ МП

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 18:02
Порошенко гарантує захист прав священиків і мирян УПЦ МП
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що влада поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися у старій церковній структурі

Президент України Петро Порошенко гарантує захист прав священиків і мирян УПЦ Московського патріархату. Про це він заявив у ході виступу на Софійській площі у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що влада поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися у церковній структурі, яка зберігатиме єдність з РПЦ.

"Я гарантую, що влада поважатиме тих, хто з цих чи інших обставин вирішить залишитись в тій церковній структурі, яка буде зберігати єдність з Російською православною церквою. Але так само гарантую, що держава захистить права священиків і мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину Українську помісну церкву", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні було створено об'єднану українську церкву, предстоятелем якої було обрано митрополита Епіфанія.

Крім того, за словами Порошенка, надання автокефалії є питанням національної безпеки України, а також питанням української державності.

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