Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Сегодня в Киеве состоялся Объединительный собор

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании объединенной украинской церкви, передает корреспондент РБК-Украина.

"Только что все... поместный собор Украинской православной церкви КП, собор и все иерархи Украинской автокефальной церкви, группа епископов УПЦ Московского патриархата основали объединенную украинскую церковь. И это чудо стало возможно благодаря непоколебимой позиции патриарха Варфоломея", - заявил Порошенко.

Порошенко также отметил, что 15 декабря уже вошел в историю Украины как день создания единой поместной автокефальной церкви.

"Поздравляю всех с созданием единой поместной автокефальной церкви! Дорогие друзья, вы не свидетели, вы творцы истории, которая сейчас творится. Вы непосредственные участники этого таинства, которое только что произошло внутри Софиевского собора. Свершилось сегодня 15 декабря - этот день войдет и уже вошел в историю Украины как день создания единой поместной автокефальной церкви", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.

Отметим, в ходе выступления на соборе Порошенко заявлял, что Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви.

Порошенко также заявлял, что томос уже ждет предстоятеля единой поместной православной церкви.