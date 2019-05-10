Порошенко допрашивают по делу Майдана, - ГПУ

Сегодня президента Петра Порошенко допрашивают в деле расстрелов на Майдане. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, договоренность о допросе была принята накануне.

"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента", - рассказал Горбатюк.

Напомним, ранее в ГПУ заявили, что Порошенко могут обязать прибыть на допрос в Генпрокуратуру, когда у него завершатся полномочия. По словам Горбатюка, на сегодня в отношении Порошенко нельзя применить силовой привод на допрос.

Ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру, куда был вызван на 10:00. Кроме того, ожидалось, что он подпишет протокол своего допроса от ноября 2016 года, который до сих пор не имеет официального процессуального статуса. Горбатюк рассказал, что Порошенко допросили под запись, однако он отказался подписать протокол сразу, пообещав сделать это на следующий день.

В апреле Порошенко обвинил Горбатюка в неудовлетворительном расследовании дел Майдана.