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Порошенко обвинил Горбатюка в неудовлетворительном расследовании дел Майдана

Новости » Общество    16.04.2019 - 01:47
Порошенко обвинил Горбатюка в неудовлетворительном расследовании дел Майдана
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент заявил, что ждет результата от департамента спецрасследование ГПУ

Персональную ответственность за качество расследования дел Майдана несет глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что в расследовании дел Майдана мало результатов.

"Я недоволен работой департамента специальных расследований ГПУ, который сконцентрировал в себе все дела. Он несет персональную ответственность за качество расследования. Мне кажется фамилия этого прокурора Горбатюк. Он очень эффективно сотрудничал с семьями Небесной сотни, с общественными активистами, но мне нужен результат. Чтобы те, кто преследовали, оказались в тюрьме", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что такие преступления не имеют срока давности.

"Я хочу подчеркнуть, что расследование дел по преследованию активистов на Майдане - чрезвычайно важная вещь ... Мы должны точно привлечь к ответственности тех, кто причастен к убийствам Героев Небесной сотни, причастен к жесткому избиению в Мариинском парке, на Грушевского и других событий" , - добавил он.

Напомним, в феврале 2019 Сергей Горбатюк заявлял, что поспешность прокуратуры в 2014 году привела к наличию 11 оправдательных приговоров по расстрелам на Майдане. В частности, в феврале в силу вступило четыре оправдательные приговоры, а остальные 7 обжалуются. В общем обвинительные акты по расстрелов на Майдане были направлены в отношении 288 человек против 52 вынесенных судами обвинительных решений, 36 актов рассматриваются.

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