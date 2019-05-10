Порошенка допитують у справі Майдану, - ГПУ

Сьогодні президента Петра Порошенка допитують у справі розстрілів на Майдані. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

За його словами, домовленість про допит була прийнята напередодні.

"Як мені повідомили, слідчі вже допитують. Можливо, вже і закінчили допитувати президента", - розповів Горбатюк.

Нагадаємо, раніше в ГПУ заявили, що Порошенка можуть зобов'язати прибути на допит в Генпрокуратуру, коли завершаться повноваження. За словами Горбатюка, на сьогодні щодо Порошенка можна застосувати силовий привід на допит.

Раніше повідомлялося, що Порошенко не з'явився на допит в Генпрокуратуру, куди був викликаний на 10:00. Крім того, очікувалося, що він підпише протокол свого допиту від листопада 2016 року, який досі не має офіційного процесуального статусу. Горбатюк розповів, що Порошенка допитали під запис, однак він відмовився підписати протокол відразу, пообіцявши зробити це на наступний день.

У квітні Порошенко звинуватив Горбатюка в незадовільному розслідуванні справ Майдану.