Порошенко в Брюсселе встретился с Меркель

Фото: встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель (president.gov.ua)

Президент Украины поблагодарил за поддержку в прекращении блокады РФ Азовского моря

Президент Украины Петр Порошенко встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель накануне проведения заседания Европейского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента Украины.

Как отмечается, Порошенко поблагодарил Меркель за усилия Германии с целью прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива.Также президент Украины поблагодарил за особое внимание, которое Меркель уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе.

Кроме того, Порошенко призвал страны ЕС также должным образом отреагировать на акт российской агрессии в акватории Азовского моря и Керченского пролива и целенаправленное препятствование свободе судоходства путем введения так называемого "Азовского пакета санкций".

Ранее Порошенко встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности, последний пообещал, что Альянс поможет Украине улучшить Военно-морские силы.

Отметим, сегодня в Брюсселе начинается саммит ЕС. Порошенко ранее анонсировал, что сегодня будет поддержано продление санкций против РФ.

Меркель, со своей стороны, ранее заявляла что Германия поддержит расширение санкций Европейского союза против России на предстоящем саммите лидеров ЕС.

РБК-Украина сообщало, что по данным издания Euractiv, на саммите не планируется рассмотрение новых санкций против Российской Федерации за атаку на ВМС Украины в Азовском море.