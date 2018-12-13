НАТО поможет усилить Военно-морские силы Украины

Фото: Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (пресс-служба президента Украины)

По словам Столтенберга, НАТО предоставит Украине практическую помощь в противостоянии агрессии РФ

НАТО поможет Украине улучшить Военно-морские силы. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины в Брюсселе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ответ на агрессивные действия России НАТО увеличит оценку действий РФ на украинских территориях.

"У нас только что была очень важная дискуссия о помощи НАТО Украине и агрессивных действиях России в Черном море... Мы также помогаем Украине улучшить свои военно-морские силы и кибербезопасность. В ответ на агрессивные действия России НАТО увеличит оценку действий РФ на украинских территориях", - сообщил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО предоставит Украине политическую и практическую помощь в противостоянии агрессии РФ.

"НАТО поможет политически и практически поможет Украине. Это включает в себя примерно 40 миллионов евро, которые были отданы союзниками для помощи Украине. Сегодня я говорил господину Порошенко, что мы будем продолжать проводить такую ​​помощь и до конца этого года и в дальнейшем", - добавил генсек.

В свою очередь Порошенко подчеркнул, что нужно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

"Считаю, что НАТО должен усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО", - подчеркнул глава государства.

Напомним, НАТО осуждает действия РФ и призывает вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря Порошенко заявил о необходимости увеличения военно-морского присутствия союзников в Черном море.

Глава государства также подчеркивал, что необходимо осуществить конкретные шаги, чтобы остановить российскую агрессию: "заблокировать проект "Северный поток-2 ", усилить присутствие НАТО в Черном море и ввести санкции против России.