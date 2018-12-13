ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко у Брюсселі зустрівся з Меркель

Новини » Політика    13.12.2018 - 16:00
Порошенко у Брюсселі зустрівся з Меркель
Фото: зустріч Петра Порошенка та Ангели Меркель (president.gov.ua)

Президент України подякував за підтримку у припинення блокади РФ Азовського моря

Президент України Петро Порошенко зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель напередодні проведення засідання Європейської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Адміністрації президента України

Як зазначається, Порошенко подякував Меркель за зусилля Німеччини з метою припинення блокади Росією акваторії Азовського моря і Керченської протоки.Також президент України подякував за особливу увагу, яку Меркель приділяє питанню звільнення українських моряків та гарантуванню свободи судноплавства в регіоні.  

Крім того, Порошенко закликав країни ЄС також належним чином відреагувати на акт російської агресії в акваторії Азовського моря і Керченської протоки та цілеспрямоване перешкоджання свободі судноплавства шляхом запровадження так званого "Азовського пакету санкцій".

Раніше Порошенко зустрівся у Брюсселі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Зокрема, останній пообіцяв, що Альянс допоможе Україні покращити Військово-морські сили.

Зазначимо, сьогодні у Брюсселі починається самміт ЄС. Порошенко раніше анонсував, що сьогодні буде підтримане продовження санкцій проти РФ

Меркель, зі свого боку, раніше заявляла що Німеччина підтримає розширення санкцій Європейського союзу проти Росії на майбутньому саміті лідерів ЄС. 

РБК-Україна також повідомляло, що за даними видання Euractiv, на самміті не планується розгляд нових санкцій проти Російської Федерації через атаку на ВМС України в Азовському морі.

Російським суднам можуть заборонити заходити в порти США, - Порошенко Порошенко передав Туску списки причетних до агресії Росії в Керченській протоці
Новини України Порошенко ПетроАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся