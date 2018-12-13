Санкции против РФ должны продлить уже сегодня, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко провел переговоры относительно санкций с Туском и Столтенбергом

Сегодня должны быть продлены санкции против России. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что конкретные дискуссии сейчас проводятся, и украинская сторона надеется, что будет сформирован пакет санкций.

"По итогам моих переговоров с представителями Европейского совета во главе с Дональдом Туском, мы надеемся, что санкции против РФ будут продлены - за невыполнения Минских соглашений, за проведение незаконных выборов, полное игнорирование Россией международного права и агрессии против Украины. Мы выражаем уверенность, что санкции против РФ будут продлены сегодня. Я уверен в том, что переговоры сегодня в Брюсселе является чрезвычайно успешными", - заявил Порошенко

Он также отметил, что Украина передала генсеку НАТО и президенту Евросовета Туску фамилии сотрудников ФСБ, которые захватывали моряков.

"Что касается конкретных санкций, которые мы начали обсуждать, вчера мы передали президенту Туску в Євпропейський совет и Европейскую комиссию, и сегодня генсеку НАТО конкретные фамилии российских военных - сотрудников ФСБ, которые были задействованы в пиратской акции, в агрессии против украинских кораблей в Черном море", - сказал Порошенко.

Он еще раз подчеркнул, что захваченные РФ украинские моряки имеют статус военнопленных.

РБК-Украина писало, что по данным Euractiv, на саммите в Брюсселе не планируется рассмотрение новых санкций против Российской Федерации за атаку на ВМС Украины в Азовском море.

Напомним, 25 ноября РФ напала на ВМС Украины в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 украинских моряка. На данный момент все они незаконно удерживаются в Москве.