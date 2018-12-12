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Германия поддерживает расширение санкций против России, - Меркель

Новости » Политика    12.12.2018 - 15:20
Германия поддерживает расширение санкций против России, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Германия поддержит введение санкций против РФ на предстоящем саммите лидеров Европейского союза

Германия поддержит расширение санкций Европейского союза против России на предстоящем саммите лидеров ЕС. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель в Бундестаге, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ограничительные меры связаны с захватом украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе, 25 ноября.

При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас 7 декабря заявил, что среди стран Европейского союза нет консенсуса по вопросу о введении новых санкций в отношении России в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе. 

Напомним, ранее Ангела Меркель во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, потребовала освободить украинских моряков, которые были захвачены во время атаки вблизи Керченского пролива.

Отметим, что Совет Европейского союза рассматривает возможность введение санкций против Российской Федерации после ее атаки в отношении украинских кораблей в Керченском проливе и ареста краинских моряков. В частности, почти 10 стран Евросоюза готовы выступать за усиление давления на Россию.

 

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Новости Украины ОБСЕКерченский мостАнгела Меркель
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