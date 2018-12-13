На саммите ЕС не планируются новые санкции против РФ, - Euractiv

Фото: захваченные в ходе атаки РФ украинские корабли (twitter.com ATR Official)

Рассмотрение санкций против РФ не состоится из-за отсутствия согласия между государствами-членами

На саммите в Брюсселе не планируется рассмотрение новых санкций против Российской Федерации из-за атаки на ВМС Украины в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Так, об этом свидетельствует проект выводов саммита, который открывается сегодня, 13 декабря.

При этом указано, что лидеры ЕС предложат помощь украинским регионам, пострадавшим от действий России в Азовском море.

Издание отмечает, что в проекте не упоминается рассмотрение дальнейших санкций против РФ из-за отсутствия согласия между государствами-членами.

Также сообщается, что дипломаты рассчитывают на продолжение существующих санкций, однако консенсус по увеличению давления, к которому призывают ряд стран, пока не достигнут. Такую информацию, в частности, подтвердил один из немецких дипломатов.

Вместе с тем Евросоюз готовит предложение по финансовым и других мероприятиям, направленным на помощь восточным районам нашего государства.

"ЕС готов принять меры по дальнейшему укреплению своей поддержки в пользу пострадавших регионов Украины", - отмечается в выводах.

Напомним, Европейский парламент считает, что в связи нападением РФ на украинские корабли и их экипажи в Керченском проливе ЕС должен продлить санкции против России.

РБК-Украина ранее писало, что 25 ноября РФ напала на ВМС Украины в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля. Кроме того, в ходе атаки РФ были захвачены 24 украинских моряка, трое из них получили ранения. На данный момент все они незаконно удерживаются в Москве, а в России заявляют, что украинские моряки якобы незаконно пересекли границу.

Добавим также, канцлер Германии Ангела Меркель ранее анонсировала, что ФРГ поддержит расширение санкций ЕС против России на предстоящем саммите лидеров Евросоюза.