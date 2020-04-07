На пороге блекаута: чем Украине грозит кризис в энергетике

Кризис в энергетике набирает обороты на фоне ужесточения карантина из-за коронавируса и падения промышленного производства. Тем не менее начался этот кризис задолго до эпидемии коронавируса.

Первыми начали бить тревогу угольщики еще в конце прошлого года. Для этого у них было несколько причин. С открытием импорта электроэнергии из России и Беларуси украинские теплоэлектростанции вынуждены были работать на минимальной загрузке. И в результате уголь стало некуда девать, что цепной реакцией создало проблемы шахтам.

Из-за этого угольные предприятия не могут реализовать всю добываемую ими продукцию, накапливая долги. Сюда же добавились проблемы со снижением промышленного производства и аномально теплой зимой, из-за чего сократилось потребление энергоресурсов.

Официальная статистика подтверждает, что потребление э/э за отопительный сезон снизилось на 5,2% по сравнению с предыдущим. И на этом фоне заметно вырос импорт всех энергоресурсов, заняв долю украинских производителей. Как писало РБК-Украина, это произошло после того, как глава профильного комитета Рады Андрей Герус ("Слуга народа") внес правку, которая сделала возможным поставки электроэнергии из РФ и Беларуси.

С октября по март включительно объем импорта из этих стран составил 914 млн кВтч, тогда как годом ранее его вообще не было. К слову, импорт электроэнергии из ЕС составил 2390 млн кВтч. Также выросли поставки из-за рубежа энергетического угля и газа.

Кроме этого, несмотря на повышение среднесуточной температуры на 2,6 градуса, украинские ТЭЦ, которые включаются в отопительный сезон и вырабатывают попутно с тепловой еще и электроэнергию, запускались в приоритетном порядке. Они работают на дорогом газу, и в этом сезоне потребили 1 млрд кубических метров импортного газа.

Все эти факторы привели к рекордным и неоправданно высоким запасам угля, который добыли, но так и не выкупили и не использовали. Объем запасов превысил 2,8 млн тонн, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Неудивительно, что в свете этих проблем шахты вынуждены останавливать свою работу. Среди прочих, в простой ушло крупнейшее объединение "ДТЭК "Добропольеуголь" – частная шахта, которая в прошлые годы наращивала добычу и обеспечивала работу 8 тысячам работников. Помимо этой шахты, с 1 апреля также приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская".

"Системный кризис в энергетической отрасли Украины, спровоцированный ручным регулированием энергорынка, бесконтрольным импортом электроэнергии из России и Беларуси, а также отсутствием координации работы отрасли со стороны Минэкоэнерго, привел к разбалансировке энергосистемы Украины и невозможности стабильной работы угольных предприятий", – заявили в "ДТЭК Энерго".

Кроме того, в Угледаре Донецкой области обесточили шахту "Южнодонбасская №1" из-за непогашения задолженности перед облэнерго. Долг возник из-за того, что государственная компания "Центрэнерго" не рассчиталась с шахтой за поставленный уголь.

Общая задолженность "Центрэнерго" за уголь оценивается в 2,5 млрд гривен, "Донбассэнерго" – более 1 млрд грн. И очень вероятно, что уже в ближайшее время на простой отправится еще ряд угольных предприятий.

Кто кому должен

Еще одна проблема, о которой говорят в отрасли – ручное госуправление, которое привело к коллапсу рынка. С 1 июля в Украине, согласно закону, заработал новый рынок электроэнергии. Чтобы не росла цена электроэнергии для промышленных потребителей (в частности, ферросплавных заводов), власти ввели нерыночный инструмент искусственного сдерживания стоимости на постоянной основе.

В последнем квартале 2019 цена на рынке на сутки вперед, наиболее активном и ценообразующем сегменте рынка, упала до 120 копеек за кВтч. И как результат – тепловая генерация закончила последнее полугодие с убытком в более 3,1 млрд гривен.

Как отметил экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетичеких рынков Сергей Чех, дешевой э\э обеспечиваются ферросплавные и трубопрокатные предприятия.

"Если бы эти заводы располагались в Беларуси, то им бы пришлось заплатить за нее (электроэнергию, - ред.) в два раза дороже, чем в Украине. В европейской части России цена на электроэнергию также значительно дороже", – уверен Чех.

И на этом фоне государственный "Энергоатом", производящий более половины всей э/э в стране, вынужден субсидировать население, отдавая 90% своей выработки по очень низкой цене. На прошлой неделе в компании заявили, что ГП "Гарантированный покупатель" должен ей за электроэнергию 5 млрд гривен. Еще 0,5 млрд гривен ГП необходимо выплатить "Укргидроэнерго". Кроме того, уже более 1 млрд гривен госпредприятие задолжало компаниям по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Из-за нехватки средств "Энергоатом" уже не может обеспечить выплату зарплаты и безопасность наиболее сложной и опасной генерации, намекнули в компании. Потому там вынуждены ограничивать ГП "Гарантированный покупатель" на 40% отпуска электроэнергии, которая необходима для обеспечения самой дешевой в Европе э/э для населения.

ГП в свою очередь заявляет о катастрофической задолженности перед ним со стороны "Укрэнерго", которая к концу марта составляла 5,7 млрд гривен. "Сейчас накапливаются полностью или частично невыполненные финансовые обязательства оператора системы передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" за услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, предоставленные "Гарантированным покупателем" за три месяца текущего года", – заявили в компании.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды в бытность министра Алексея Оржеля утверждали, что вся проблема долгов из-за высоких "зеленых тарифов", по которым ВИЭ продают э/э. Впрочем, по оценкам отраслевых экспертов, даже если государство пойдет на принудительное сокращение "зеленного тарифа" и нарвется тем самым на международные арбитражи со стороны инвесторов, это всего лишь на короткий срок решит не более 10-15% проблем "Гарантированного покупателя".

Тушить пожары бензином

В разгар кризиса в энергетике и начавшегося карантина из-за коронавируса власти заявили, что не будут отключать население от коммунальных услуг за неуплату. Это же касается и электроэнергии. Иными словами, на период карантина украинцам позволили просто не платить за услуги ЖКХ и э/э без каких-либо санкций и штрафов.

В отрасли допускают, что по итогам марта кризис неплатежей может составить 30-50%, что почти гарантированно приведет к дефолту поставщиков и распределителей электроэнергии. Это значит, что розничный рынок может остановиться, а это уже прямая угроза блекауту – аварийному состоянию в энергосистеме. Если карантин продлят, а вместе с ним и льготы по оплате услуг ЖКХ, о критических последствиях для энергетики можно только догадываться.

Что интересно, весь этот период нарастающего кризиса ни профильное министерство, ни комитет по ТЭК в лице его главы Андрея Геруса так и не выступили с инициативами, как выйти из этой удручающей ситуации.

Кроме того, проблема усугубляется еще и тем, что почти все ключевые для отрасли госструктуры находятся без официальных руководителей. До сих пор нет министра энергетики, не проведен конкурс на должность главы "Укрэнерго", не назначен глава "Энергоатома". При этом Андрей Герус, как негласный куратор энергетики от власти, полностью устранился от проблем, и до сих пор не сделал публичного заявления по поводу нарастающего коллапса.