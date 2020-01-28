Кризис в энергетике: чем опасен импорт электроэнергии из РФ и почему медлит власть

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Украина сокращает производство электроэнергии, но при этом наращивает ее импорт из России и Беларуси. Именно с этой проблемой энергетики завершили прошлый и начали уже новый год. В Минэкоэнерго предприняли попытку остановить поставки из этих стран, но пока не нашли поддержки у регулятора – НКРЭКУ. Подробнее о рисках импорта для украинской генерации и безопасности страны – в материале РБК-Украина.

Украинская энергосистема последние месяцы находится в критическом состоянии. Начиная с ноября, оператор украинской энергосистемы – компания "Укрэнерго", регулярно ограничивает мощности электростанций, принудительно разгружая как атомные энергоблоки, так и тепловые и ветровые электростанции.

По данным Госстата, производство электроэнергии в 2019 году сократилось почти на 5%. Декабрь к декабрю падение составило почти 12%. Что важно: производство теплоэлектростанциями сократилось более чем на 30%, если сравнивать декабрь к декабрю последних двух лет.

Кризис затрагивает и смежные отрасли. Шахты производят угля больше, чем нужно ТЭС, большинство из которых последнее время работают на минимальной загрузке. Из-за этого угольные предприятия не могут реализовать всю добываемую ими продукцию, накапливая долги. Что же касается работников энергетических компаний, некоторые из них уже переведены на сокращенный режим работы.

В "Укрэнерго" причиной сложившейся ситуации называют аномально теплую зиму и растущий уровень выработки станций возобновляемой электроэнергии. Тогда как энергокомпании, в том числе государственный "Энергоатом", одной из ключевых проблем считают импорт электроэнергии из России и Беларуси.

В октябре прошлого года Украина после четырехлетней паузы возобновила коммерческие поставки электроэнергии из этих стран. Уже в ноябре, как писало РБК-Украина, общий объем импорта впервые превысил экспорт.

И, вопреки заявлениям чиновников, обещавших исправить ситуацию, поставки электроэнергии из страны-агрессора продолжились в новом году. Причем импорт из России и Беларуси поступает по дискриминационным односторонним условиям, а Украина не имеет даже формального права экспортировать свою электроэнергию в эти страны.

Инициатором разблокировки поставок э/э из страны-агрессора и Беларуси был глава энергетического комитета Рады Андрей Герус. После внесенной им поправки парламент разрешил импорт на условиях двусторонних контрактов. Уже в декабре, столкнувшись с критикой такого решения, власти попытались запретить поставки, но все же ограничились полумерами.

Тогда Рада внесла изменения в закон "О рынке электроэнергии", запретив импорт из РФ, но только на рынок двусторонних договоров. При этом депутаты оставили лазейку для импорта на другие сегменты рынка, в частности, на самый большой и ликвидный – рынок "на сутки вперед".

К тому же в Раде вовсе решили не блокировать импорт из Беларуси. Тогда как э/э из этой страны, по сути, является реэкспортом российской электроэнергии. Вдобавок ситуация может усугубиться для украинских производителей уже с февраля, когда начнет работу новая Белорусская АЭС, построенная за российские кредиты.

Инструмент давления

Россия, поставляя в Украину дешевое электричество, делает уверенные шаги к тому, чтобы разрушить энергосистему нашей страны. В чем здесь хитрый умысел?

Электроэнергия из РФ дешевле той, которую производит украинская генерация. Но, как только Украина не сможет производить э/э на собственной генерации, попав в зависимость к соседям, стоимость электричества из РФ и Беларуси молниеносно вырастет, ударив, в первую очередь, по карманам украинских потребителей.

Не таким уж невероятным этот сценарий кажется, если вспомнить, что подобными методами россияне действовали при поставках газа в Украину. На эти же риски указывают и европейские партнеры. Глава секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач в декабре, встречаясь с народными депутатами в Киеве, дал понять, что импорт электроэнергии из РФ – прямая угроза для Украины.

"Россия – агрессор. Она использует энергоресурсы как оружие. Нечего добавить тут. Мы это видим на примере газа ", – сказал Копач.

Еще один пример энергетической экспансии Кремля – Беларусь. Минск, по сути, зависим от российской нефти, газа, электроэнергии, уранового концентрата и нефтехимического сырья. А большинство крупных предприятий отрасли в этой стране прямо или опосредовано принадлежат российскому бизнесу.

И вовсе неудивительно, что на этом фоне все чаще звучат идеи о якобы политическом объединении двух государств, но, по сути, – поглощении Россией своего соседа. Едва ли это тот путь, по которому захочет пойти Украина.

Конфликт интересов

Минэкоэнерго на прошлой неделе презентовало концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины, спрогнозировав закрытие всех ТЭС и сокращение доли атома до 20% к 2050 году.

Но, учитывая как развивается ситуация с блокированием мощностей тепловой и атомной генерации и засильем импорта, этот прогноз может быть реализован уже в ближайшие несколько лет. И вместо чистой энергии, которая должна бы вытеснить угольную и атомную генерацию, Украина будет вынуждена покупать электроэнергию из РФ и Беларуси.

Угрозу, возникшую из-за российского импорта, можно было оперативно ликвидировать, если бы не разногласия между украинскими чиновниками, регулятором и оператором энергосистемы.

Здесь есть несколько линий конфликтов. Ключевая – между министром энергетики и окружающей среды Алексеем Оржелем и и.о. главой "Укрэнерго" Всеволодом Ковальчуком.

Министр открыто давал понять о намерении снять Ковальчука и завести в компанию другого менеджера. Тогда как Ковальчук, ранее претендовавший на должность профильного министра, не скрывает своего отношения к Оржелю, говоря о том, что в Украине "нет главного по энергетике".

Этот конфликт, подпитанный личными обидами и неприязнью, вредит, прежде всего, отрасли. Ведь, по сути, системный оператор игнорирует обращения Министерства и продолжает пускать импорт, в то время как украинские станции разгружаются.

При этом Минэкоэнерго, по сути, впервые отреагировало на множественные обращения украинских производителей электроэнергии. В январе министерство обратилось к регулятору – НКРЭКУ – с рекомендацией ограничить продажу сечения, чтобы таким образом вывести из игры "Укрэнерго". Но, несмотря на это, комиссия пока игнорирует обращение профильного ведомства.

К слову, сам Ковальчук ранее признавал, что российский импорт вредит как украинской генерации (в основном атомной), так и усложняет оператору балансировку энергосистемы.

"К сожалению, импортеры из России преимущественно заключают контракты на поставку ровным графиком, в периоды более дешевой электрической энергии, удобные для них. И де-факто импорт из Российской Федерации конкурирует преимущественно с украинской атомной генерацией", – говорил руководитель "Укрэнерго".

В отрасли сложилось впечатление, что в "Укрэнерго" крайне осторожничают в вопросе импорта, поскольку ориентируются на мнение главы энергокомитета Рады Андрея Геруса, с подачи которого этот самый импорт и стал возможным.

Негласно именно Герус, а не Оржель является куратором энергетической повестки новой власти. И, конечно, не считаться с его мнением для чиновников и топ-менеджмента госпредприятий было бы крайне опрометчиво.

Кроме того, в поддержку импорта из РФ и Беларуси прямо и косвенно заявляют промышленные компании, связанные с Игорем Коломойским, Сергеем Тигипко и Виктором Пинчуком. Их интерес вполне прагматичен – более низкая цена электроэнергии.

Учитывая большое количество "адвокатов" импорта из РФ, в том числе и на уровне Рады, государственным органам придется крайне сложно при принятии решений, ограничивающих поставки э/э.

Безусловно, этого кризиса можно было избежать, если бы власти вовремя завершили реформу энергорынка, отменив перекрестное субсидирование и снизив тем самым стоимость э/э для промышленности. Кроме того, до сих пор не запущен рынок вспомогательных услуг, который позволил бы наиболее мобильной генерации зарабатывать на продаже услуг балансирования, а не только на продаже электроэнергии.

Также под вопросом остается интеграции украинской энергосистемы в европейскую (ENTSO-E). Импорт из РФ и Беларуси, которые не являются участниками европейской системы, может поставить и эту важную реформу под угрозу срыва.