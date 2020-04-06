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Министра энергетики Рада может назначить на этой неделе

Новости » Энергетика     06.04.2020 - 23:18
Министра энергетики Рада может назначить на этой неделе
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

сейчас в парламенте обсуждаются возможные кандидатуры

На этой неделе Верховная рада может назначить министра энергетики Украины. Об этом заявил председатель комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас продолжаются консультации по кандидатурам на должность. Нардеп подчеркнул, что заседание может состояться в четверг-пятницу.

"У нас планируется заседание Верховной рады где-то в четверг-пятницу на этой неделе. Поэтому я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра по вопросам энергетики и экологии. Посмотрим (кто, - ред.), Идет отбор кандидатов, есть несколько потенциальных претендентов", - заявил Герус.

Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Во время выступления президент заявил, что об импорте электроэнергии из России не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

Согласно с официальным протоколом Всеукраинского собрания работников угольной промышленности 25 февраля 2020, президент Зеленский поручил остановить с 1 марта текущего года импорт электроэнергии из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 благодаря "поправке Геруса". Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС.

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