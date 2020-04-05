В Украине кризис в энергетике и крайне низкая цена на ток, - Чех

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Среди основных причин кризиса в энергетике, Чех называет бесконтрольный импорт электроэнергии из России и Беларуси

В Украине крайне низкая цена на электроэнергию для промышленности, а энергетика находится в кризисной ситуации. Об этом написал экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех в блоге для "Обозревателя", передает РБК-Украина.

Эксперт отметил, что в отечественной энергетике сложилась кризисная ситуация, а цены на электроэнергию снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства. Среди основных причин, приведших к такой ситуации, Чех называет бесконтрольный импорт электроэнергии из России и Беларуси, который привел к остановке украинских шахт и электростанций, манипуляции на рынке отдельных компаний, продающих "воздух", регулирование работы энергетической отрасли нерыночными методами.

"Это далеко не полный список животрепещущих проблем и перекосов в энергетике, которые, в том числе, привели к ощутимому снижению цены на электроэнергию, порой ниже себестоимости. Они еле-еле покрывают топливную составляющую ее производства", - написал Чех.

Он также подчеркнул, в то время как предприятия отечественной генерации несут убытки, несколько финансово-промышленных групп резко увеличили свою прибыль за счет искусственно заниженной цены электроэнергии. В частности, Чех сообщил, что за последние полгода ТЭС получили убыток в 3,1 млрд грн, АЭС не получили от ГП "Гарантированный покупатель" за выработанную за этот период электроэнергию более 4,4 млрд грн, ГЭС не получили от ГП "Гарантированный покупатель" около 0,5 млрд грн, ВИЭ не получили от ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную за этот период электроэнергию более 3,1 млрд грн, задолженность ГК "Центрэнерго" за уголь оценивается в 2,5 млрд грн, "Донбассэнерго" должно за уголь более 1 млрд грн, причем долги этих предприятий за уголь превысили стоимость самих компаний.

"Вместе с этим обеспечивается дешевая электроэнергия для предприятий ферросплавной и трубопрокатной отраслей. Если бы эти заводы располагались в Беларуси, то им бы пришлось заплатить за нее в 2 раза дороже, чем в Украине. В европейской части России цена на электроэнергию также значительно дороже", - написал Чех.

Напомним, ранее Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) назвала манипуляцией заявление компании "Интерпайп" по поводу 35% роста стоимости электроэнергии для промышленности в конце марта, подчеркнув, что цены на ток наоборот вернулись к уровню 2018 года.