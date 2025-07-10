Порічка: суперфуд чи небезпека? Вся правда про користь та кому її категорично не можна їсти

Порічка дуже багата на вітамін С, антиоксиданти, пектини та органічні кислоти, порічка відома своїми протизапальними, жарознижувальними та сечогінними властивостями. Однак, як і будь-який інший потужний природний засіб, порічка має свої "темні сторони" та протипоказання.

РБК-Україна розповідає всю правду про користь порічки та кому її категорично не можна їсти.

Кому порічку треба включити в раціон

Потужний антиоксидантний захист

Ягода містить високу концентрацію вітаміну С (навіть більше, ніж у лимоні!), антоціанів та інших поліфенолів. Ці сполуки борються з вільними радикалами, захищаючи клітини від пошкоджень, уповільнюючи процеси старіння та знижуючи ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи онкологічні.

Зміцнення імунітету

Завдяки вітаміну С, порічка активно підтримує імунну систему, допомагаючи організму боротися з інфекціями та вірусами. Це особливо актуально у період застуд.

Здоров'я серця та судин

Калій у складі порічки сприяє нормалізації артеріального тиску. Пектини допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину, а антиоксиданти захищають судини від пошкоджень, зменшуючи ризик розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.

Покращення травлення

Високий вміст клітковини та пектинів у порічці сприяє нормалізації роботи кишечника, запобігає запорам, стимулює ріст корисної мікрофлори та допомагає виводити токсини з організму.

Сечогінний та протинабряковий ефект

Завдяки вмісту калію та води, порічка має м'які сечогінні властивості, що допомагає виводити надлишок рідини з організму, зменшуючи набряки та полегшуючи роботу нирок.

Покращення зору

Хоча менше, ніж у чорниці, але й у порічці присутні сполуки, які можуть підтримувати здоров'я очей.

Джерело заліза

Порічка містить залізо, яке важливе для профілактики анемії, особливо для тих, хто дотримується вегетаріанської дієти.

Кому порічку категорично не можна їсти

Незважаючи на всі переваги, порічка, через свій унікальний хімічний склад, може бути небезпечною для певних категорій людей. Важливо знати ці протипоказання, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.

Люди з гострими захворюваннями шлунково-кишкового тракту

Порічка містить значну кількість органічних кислот (лимонної, яблучної) та багато клітковини. Ці компоненти, хоч і корисні для здорового травлення, можуть стати серйозною проблемою під час загострень:

Гастрит з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

Кислоти в порічці можуть сильно подразнювати запалену або виразкову слизову оболонку, викликаючи гострий біль, печію, нудоту та навіть кровотечу. У період загострення від порічки слід повністю відмовитись.

Гострий ентерит та коліт

Високий вміст клітковини може посилити запальні процеси в кишечнику, спричинити здуття, сильний біль та діарею, значно погіршуючи стан пацієнта.

Панкреатит (гострий)

У період загострення панкреатиту вживання кислих ягід може стимулювати вироблення ферментів підшлункової залози, що посилить запалення та біль.

Синдром подразненого кишківника (СПК) з переважанням діареї

Органічні кислоти та клітковина можуть провокувати загострення симптомів, посилюючи діарею та дискомфорт.

Люди з гемофілією та зниженою здатністю крові до згортання

Порічка містить значну кількість кумаринів - речовин, які мають властивість розріджувати кров і зменшувати її згортання.

Гемофілія

Для людей, які страждають на гемофілію (вроджене порушення згортання крові), вживання порічки може бути категорично небезпечним, оскільки це може посилити ризик внутрішніх та зовнішніх кровотеч.

Прийом антикоагулянтів

Якщо ви приймаєте медикаменти, що розріджують кров (наприклад, Варфарин, Аспірин або інші антикоагулянти), вам слід з великою обережністю ставитися до порічки або зовсім виключити її з раціону. Кумарини можуть посилити дію цих препаратів, що може призвести до неконтрольованих кровотеч або гематом. Обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо дозволених доз або повної відмови від порічки.

Люди з алергією або індивідуальною непереносимістю

Як і будь-який інший продукт, порічка може викликати алергічні реакції. Хоча вона не є частим алергеном, такі випадки трапляються.

Можуть варіюватися від легких (шкірний висип, свербіж, кропив'янка) до важких (набряк Квінке, утруднене дихання, анафілактичний шок).

Діти до року

Маленькі діти, особливо до року, мають незрілу травну систему та підвищений ризик алергічних реакцій на нові продукти. Введення порічки в їхній раціон слід обговорювати з педіатром, починаючи з мінімальних доз і лише після 1 року.

Люди з каменями в нирках або жовчному міхурі (з обережністю)

Порічка має сечогінний та помірний жовчогінний ефект, що при певних умовах може бути небажаним.

Жовчнокам'яна та сечокам'яна хвороби

При наявності великих каменів у нирках або жовчному міхурі, стимуляція відтоку рідини або жовчі може спровокувати рух каменів, викликавши напад коліки або закупорку проток. Вживати порічку таким людям слід тільки після консультації з лікарем.