Названо 5 категорій людей, кому не можна їсти агрус

Агрус відомий своїми сечогінними, протизапальними властивостями та здатністю покращувати травлення. Однак, незважаючи на всю свою користь, аґрус підходить не всім. Існують певні категорії людей, для яких його вживання може бути не просто небажаним, а й потенційно небезпечним.

РБК-Україна розповідає про 5 категорій людей, кому не можна вживати цю солодку ягоду.

Люди з гострими захворюваннями шлунково-кишкового тракту

Аґрус, як і багато інших ягід, містить органічні кислоти (лимонну, яблучну, бурштинову) та достатню кількість клітковини. Ці компоненти, корисні для здорового травлення, можуть стати проблемою під час загострень певних захворювань:

Гастрит з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

Кислоти в аґрусі можуть подразнювати запалену слизову оболонку, посилюючи біль, печію та дискомфорт. У період загострення цих станів від аґрусу краще повністю відмовитись.

Гострий ентерит та коліт

Високий вміст клітковини в аґрусі може посилити запалення кишечника та викликати або посилити діарею. Клітковина, яка не перетравлюється, може додатково дратувати запалені ділянки ШКТ.

Синдром подразненого кишківника (СПК) у фазі загострення

У деяких людей з СПК, особливо з переважанням діареї, вживання сирої клітковини та органічних кислот може спровокувати загострення симптомів - здуття, біль, посилення діареї.

Люди з каменями в нирках або схильністю до їх утворення

Аґрус, особливо в шкірці, містить оксалати (солі щавлевої кислоти). Хоча кількість оксалатів у ньому не є критично високою порівняно з деякими іншими продуктами (наприклад, шпинатом або ревенем), для людей, схильних до утворення оксалатних каменів у нирках, його надмірне вживання може збільшити ризик.

Якщо у вас уже діагностовано камені в нирках оксалатного типу або ви знаєте про свою схильність до їх утворення, бажано обмежити споживання продуктів з високим вмістом оксалатів, включаючи аґрус. Завжди консультуйтеся з лікарем або урологом щодо дієтичних обмежень при каменях у нирках.

Люди з цукровим діабетом та інсулінорезистентністю (з обережністю)

Хоча аґрус має порівняно низький глікемічний індекс порівняно з іншими солодкими ягодами, і містить клітковину, яка уповільнює засвоєння цукру, його солодкі сорти все ж містять вуглеводи, що можуть впливати на рівень глюкози в крові.

Контроль рівня цукру

Людям з цукровим діабетом (особливо 2 типу) або інсулінорезистентністю слід ретельно контролювати порції аґрусу та враховувати його у загальному вуглеводному навантаженні. Краще обирати менш солодкі, кислі сорти та вживати їх у помірних кількостях, бажано не натщесерце.

Уникайте вживання соків з аґрусу

У соках відсутня клітковина, а концентрація цукрів значно вища, що може призвести до різкого стрибка рівня глюкози.

Люди з індивідуальною непереносимістю та алергією

Як і будь-яка інша ягода чи продукт харчування, аґрус може викликати алергічні реакції або індивідуальну непереносимість. Хоча це не є найпоширенішим алергеном, такі випадки трапляються.

Симптоми алергії

Можуть проявлятися у вигляді шкірних висипань (кропив'янка, свербіж), набряків (особливо губ, язика, горла), розладів травлення (нудота, блювота, діарея) або, у рідкісних випадках, утрудненням дихання чи анафілактичним шоком.

Індивідуальна непереносимість

Може проявлятися дискомфортом у шлунково-кишковому тракті (здуття, гази, біль) без класичних алергічних симптомів.

Якщо ви схильні до алергій або раніше помічали негативну реакцію на інші ягоди, починайте вживати аґрус з невеликих порцій, уважно спостерігаючи за реакцією організму.

Діти до одного року (та з обережністю до 3 років)

Маленькі діти, особливо до року, мають незрілу травну систему, яка ще не готова до перетравлення деяких продуктів.

Незріла травна система

Шкірка аґрусу та дрібні кісточки можуть бути важкими для перетравлення, провокуючи метеоризм, кольки або рідкий стілець.

Ризик алергії

У маленьких дітей вищий ризик розвитку алергічних реакцій на нові продукти.

Вміст кислот

Органічні кислоти можуть бути занадто подразнювальними для чутливого шлунка немовляти.

Зазвичай, ягоди вводять у прикорм дітям після 1 року, починаючи з невеликих, добре протертих порцій. Щодо аґрусу, краще почекати до 2-3 років і вводити його в раціон поступово, у невеликих кількостях, у вигляді пюре або компотів, без шкірки та кісточок. Завжди консультуйтеся з педіатром щодо введення нових продуктів.