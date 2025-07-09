Кому не можна пити компот навіть в сильну спеку, а кому - рекомендовано

У літню спеку компот здається ідеальним напоєм, повним вітамінів. Проте, не для всіх він однаково корисний: для декого може бути навіть небезпечним, якщо не знати про "підводні камені". І навпаки - для інших він стане справжнім "енергетиком".

РБК-Україна розповідає, кому варто бути обережним з улюбленим літнім напоєм, а кому його вживати не лише можна, а й потрібно.

Кому не можна пити компот або потрібно бути обережним

Головним "ворогом" компоту, який перетворює його з корисного напою на потенційно шкідливий, є цукор. А більшість традиційних рецептів передбачають додавання значної кількості цукру для смаку та консервації.

Навіть якщо ви додаєте помірну кількість цукру, він все одно присутній. У спеку, коли організм втрачає багато рідини, вживання солодких напоїв може бути шкідливим для певних категорій людей.

Люди із цукровим діабетом (особливо ІІ типу)

Компот із великою кількістю цукру швидко підвищує рівень глюкози в крові. Це може викликати гіперглікемію, погіршення самопочуття, а в деяких випадках - навіть госпіталізацію.

Альтернативою можуть бути компоти без цукру або з невеликою кількістю стевії, еритриту, ксиліту.

Люди із інсулінорезистентністю або метаболічним синдромом

Надлишок цукру в раціоні сприяє подальшому розвитку інсулінорезистентності, набору ваги, накопиченню вісцерального жиру та підвищенню ризику серцево-судинних захворювань.

Діти до 2 років

Організм малюка ще не готовий до великої кількості простих вуглеводів. Надмірно солодкі напої можуть порушити формування смакових звичок (дитина "підсідає" на солодке), а також спричинити коліки, діарею або алергічну реакцію.

Тому компот для дітей варто готувати без цукру або з мінімальною кількістю фруктози з натуральних ягід.

Люди із гастритом або проблемами підшлункової

Надлишок цукру провокує підвищене виділення шлункового соку, що може викликати загострення гастриту, рефлюксу або панкреатиту. А в поєднанні з кислотами з ягід - це подвійне навантаження на слизову шлунка.

Люди з надмірною вагою, ожирінням, або які контролюють вагу

Навіть одна склянка дуже солодкого компоту може містити близько 10 грамів цукру. Це "порожні калорії" (збільшують загальну калорійність раціону), які не дають насичення, але відображаються на фігурі.

Коли солодкий компот може бути корисним

Компот із помірною кількістю цукру може бути корисним у певних ситуаціях.

Після інтенсивних фізичних навантажень

Під час тренувань або важкої фізичної праці організм втрачає не лише воду, а й глюкозу, мінерали та електроліти. У такій ситуації солодкий компот може стати швидким джерелом енергії.

У період відновлення після хвороби

Після грипу, застуди або кишкових інфекцій організм ослаблений і потребує легкозасвоюваних вуглеводів, вітамінів і м’якого зволоження. Компот у цьому випадку стає м’яким і натуральним способом "нагодувати" організм, особливо коли апетит ще не повернувся, а шлунок залишається чутливим. Теплий або злегка охолоджений напій діє м’яко та безпечно.

Для людей похилого віку з пониженим апетитом

У старшому віці смакові рецептори притупляються, тому багато хто втрачає бажання їсти або пити. Легкий компот зі знайомим, м’яким смаком з дитинства може стимулювати апетит і поліпшити травлення. Особливо корисними є напої на основі яблук, груш і айви.

Для вагітних і жінок, які годують грудьми

Помірно солодкий компот допомагає підтримувати водний баланс, зменшити набряки, а також стабілізувати рівень глюкози в разі токсикозу чи слабкості. Але важливо пам’ятати: усе це - лише за відсутності гестаційного діабету або інших медичних протипоказань.

Як альтернатива газованим або пакетованим напоям

Компот із невеликою кількістю цукру - чудова альтернатива купованим напоям, бо він не містить штучних барвників і консервантів, не викликає різких стрибків цукру (якщо вживати помірно) та має натуральний, приємний смак. Це чудовий варіант для літнього пікніка, домашнього обіду чи навіть офісного перекусу.

В будь-якому разі, солодкий компот - не табу, якщо його правильно приготувати і вживати з розумом. Головне - не переварювати фрукти, не пересолоджувати і адаптувати напій під потреби організму.



