Названо 3 категорії людей, кому не можна їсти лохину

Лохина дуже багата на антиоксиданти, вітаміни (C, K), клітковину та мінерали, сприяє покращенню зору, нормалізації травлення та зниженню ризику хронічних захворювань. Однак, незважаючи на всі її переваги, існують категорії людей, для яких ця "суперягода" може бути небезпечною.

Про три категорії людей, кому не можна їсти лохину - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Люди з алергією та індивідуальною непереносимістю

Це найочевидніша, але не менш важлива категорія. Як і будь-який інший продукт, лохина може викликати алергічні реакції. Хоча алергія на лохину зустрічається рідше, ніж, наприклад, на полуницю, вона все ж можлива.

Симптоми алергії можуть варіюватися від легких до важких:

Шкірні прояви

Висип, свербіж, кропив'янка, почервоніння шкіри.

Розлади травлення

Нудота, блювота, діарея, біль у животі.

Дихальні проблеми

Закладеність носа, нежить, чхання, кашель, утруднене дихання, набряк Квінке.

Анафілактичний шок

У рідкісних, але найважчих випадках можлива системна алергічна реакція, що потребує негайної медичної допомоги.

Людям, які раніше помічали алергічні реакції на інші ягоди або продукти, слід вживати лохину з обережністю, починаючи з невеликих порцій. Якщо виникають будь-які небажані симптоми, від вживання лохини слід негайно відмовитися та звернутися до лікаря. Індивідуальна непереносимість може проявлятися без явних алергічних реакцій, викликаючи дискомфорт у шлунково-кишковому тракті (здуття, гази) через особливості її складу.

Люди з певними проблемами шлунково-кишкового тракту

Незважаючи на те, що лохина багата на клітковину, яка є корисною для травлення, у деяких випадках саме цей компонент може стати проблемою.

Загострення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, гастриту з підвищеною кислотністю

Лохина містить органічні кислоти (яблучну, лимонну), які можуть подразнювати слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки під час загострення цих захворювань, посилюючи біль та дискомфорт. Людям з такими діагнозами рекомендується обмежити або повністю виключити лохину з раціону у періоди загострень.

Дивертикуліт

Це стан, при якому в стінках товстого кишківника утворюються невеликі випинання (дивертикули). Деякі лікарі вважають, що дрібні кісточки лохини (як і інших ягід, горіхів, насіння) можуть потрапляти в ці дивертикули, викликаючи запалення та біль. Хоча сучасні дослідження не завжди підтверджують цей зв'язок однозначно, людям з дивертикулітом варто проконсультуватися з лікарем щодо вживання ягід з дрібним насінням.

Схильність до газоутворення та здуття живота

Високий вміст клітковини у лохині може викликати підвищене газоутворення та здуття живота у людей з чутливим травним трактом або синдромом подразненого кишківника, особливо при вживанні великих порцій.

Люди, які приймають антикоагулянти (препарати, що розріджують кров)

Лохина містить значну кількість вітаміну K. Вітамін K відіграє ключову роль у процесах згортання крові. Він необхідний для синтезу деяких факторів згортання в печінці.

Людям, які приймають антикоагулянти (наприклад, Варфарин), що призначені для розрідження крові та запобігання утворенню тромбів, необхідно суворо контролювати споживання продуктів, багатих на вітамін K. Різкі коливання його кількості в раціоні можуть вплинути на ефективність ліків:

Надмірне споживання вітаміну K може знизити дію антикоагулянтів, збільшуючи ризик утворення тромбів.

Різке зменшення споживання вітаміну K може посилити дію ліків, підвищуючи ризик кровотеч.

Таким пацієнтам не обов'язково повністю відмовлятися від лохини, але вживати її слід у помірних, контрольованих кількостях, регулярно консультуючись з лікарем.