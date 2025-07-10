Поричка: суперфуд или опасность? Вся правда о пользе и кому ее категорически нельзя есть

Поричка очень богата витамином С, антиоксидантами, пектинами и органическими кислотами, смородина известна своими противовоспалительными, жаропонижающими и мочегонными свойствами. Однако, как и любое другое мощное природное средство, смородина имеет свои "темные стороны" и противопоказания.

РБК-Украина рассказывает всю правду о пользе красной смородины и кому ее категорически нельзя есть.

Кому красную смородину надо включить в рацион

Мощная антиоксидантная защита

Ягода содержит высокую концентрацию витамина С (даже больше, чем в лимоне!), антоцианов и других полифенолов. Эти соединения борются со свободными радикалами, защищая клетки от повреждений, замедляя процессы старения и снижая риск развития хронических заболеваний, включая онкологические.

Укрепление иммунитета

Благодаря витамину С, красная смородина активно поддерживает иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями и вирусами. Это особенно актуально в период простуд.

Здоровье сердца и сосудов

Калий в составе ягоды способствует нормализации артериального давления. Пектины помогают снижать уровень "плохого" холестерина, а антиоксиданты защищают сосуды от повреждений, уменьшая риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение пищеварения

Высокое содержание клетчатки и пектинов в красной смородине способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры, стимулирует рост полезной микрофлоры и помогает выводить токсины из организма.

Мочегонный и противоотечный эффект

Благодаря содержанию калия и воды, смородина имеет мягкие мочегонные свойства, помогает выводить избыток жидкости из организма, уменьшая отеки и облегчая работу почек.

Улучшение зрения

Хотя меньше, чем в чернике, но и в смородине присутствуют соединения, которые могут поддерживать здоровье глаз.

Источник железа

Смородина содержит железо, которое важно для профилактики анемии, особенно для тех, кто придерживается вегетарианской диеты.

Кому красную смородину категорически нельзя есть

Несмотря на все преимущества, смородина, из-за своего уникального химического состава, может быть опасной для определенных категорий людей. Важно знать эти противопоказания, чтобы не навредить своему здоровью.

Люди с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Поричка содержит значительное количество органических кислот (лимонной, яблочной) и много клетчатки. Эти компоненты, хоть и полезны для здорового пищеварения, могут стать серьезной проблемой во время обострений:

Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Кислоты в смородине могут сильно раздражать воспаленную или язвенную слизистую оболочку, вызывая острую боль, изжогу, тошноту и даже кровотечение. В период обострения от смородины следует полностью отказаться.

Острый энтерит и колит

Высокое содержание клетчатки может усилить воспалительные процессы в кишечнике, вызвать вздутие, сильную боль и диарею, значительно ухудшая состояние пациента.

Панкреатит (острый)

В период обострения панкреатита употребление кислых ягод может стимулировать выработку ферментов поджелудочной железы, что усилит воспаление и боль.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) с преобладанием диареи

Органические кислоты и клетчатка могут провоцировать обострение симптомов, усиливая диарею и дискомфорт.

Люди с гемофилией и пониженной свертываемостью крови

Поричка содержит значительное количество кумаринов - веществ, которые имеют свойство разжижать кровь и уменьшать ее свертываемость.

Гемофилия

Для людей, страдающих гемофилией (врожденное нарушение свертываемости крови), употребление смородины может быть категорически опасным, поскольку это может усилить риск внутренних и внешних кровотечений.

Прием антикоагулянтов

Если вы принимаете медикаменты, разжижающие кровь (например, Варфарин, Аспирин или другие антикоагулянты), вам следует с большой осторожностью относиться к смородине или вовсе исключить ее из рациона. Кумарины могут усилить действие этих препаратов, что может привести к неконтролируемым кровотечениям или гематомам. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом относительно разрешенных доз или полного отказа от смородины.

Люди с аллергией или индивидуальной непереносимостью

Как и любой другой продукт, красная смородина может вызвать аллергические реакции. Хотя она не является частым аллергеном, такие случаи случаются.

Могут варьироваться от легких (кожная сыпь, зуд, крапивница) до тяжелых (отек Квинке, затрудненное дыхание, анафилактический шок).

Дети до года

Маленькие дети, особенно до года, имеют незрелую пищеварительную систему и повышенный риск аллергических реакций на новые продукты. Введение смородины в их рацион следует обсуждать с педиатром, начиная с минимальных доз и только после 1 года.

Люди с камнями в почках или желчном пузыре (с осторожностью)

Поричка имеет мочегонный и умеренный желчегонный эффект, что при определенных условиях может быть нежелательным.

Желчнокаменная и мочекаменная болезни

При наличии крупных камней в почках или желчном пузыре, стимуляция оттока жидкости или желчи может спровоцировать движение камней, вызвав приступ колики или закупорку протоков. Употреблять смородину таким людям следует только после консультации с врачом.