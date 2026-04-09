Поражение Орбана на выборах заставит Фицо изменить риторику в отношении Украины и ЕС, - СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал продолжить антиевропейскую риторику в случае поражения на выборах своего соратника премьера Венгрии Виктора Орбана. Однако ему вряд ли удастся это реализовать.

Как пишет издание со ссылкой на источники, Словакия сильно зависит от помощи ЕС, а собственная власть Фицо является менее уверенной, чем у Орбана. Поэтому премьер-министру Словакии будет трудно выполнять свою функцию.

Как известно, Фицо поддерживал вето Орбана на выделение 20 млрд евро помощи Венгрии из-за коррупционных скандалов, что вызвало беспокойство среди других государств-членов.

Однако если Орбан проиграет выборы, Фицо придется "смягчить" свою антиевропейскую риторику, чтобы сохранить доступ Словакии к более 90 млрд евро европейских кредитов, часть которых направлена на поддержку Украины в условиях войны с Россией.

Оба лидера - Орбан и Фицо - ранее нарушали неформальные правила ЕС, посещая Москву после полномасштабного вторжения России в Украину и пытаясь сохранить поставки российской нефти и газа.

Однако Словакия, получая почти 19 млрд евро помощи до 2027 года, вынуждена учитывать экономическую реальность.

Аналитики отмечают, что Фицо, даже в случае изоляции в ЕС, попытается балансировать между критикой ЕС и необходимостью сохранить членство Словакии в блоке, особенно учитывая ожидаемые всеобщие выборы в 2027 году, где его коалиция может не получить большинства.

Таким образом, поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии может существенно ограничить политические амбиции Фицо и заставить его отказаться от откровенно антиевропейской позиции.

"Фицо уже демонстрировал свою способность выживать раньше. Если он будет изолирован, он попытается найти баланс в кампании между усилением критики ЕС и акцентом на важности членства Словакии в блоке", - пишет Bloomberg.