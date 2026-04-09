Поражение Орбана на выборах заставит Фицо изменить риторику в отношении Украины и ЕС, - СМИ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал продолжить антиевропейскую риторику в случае поражения на выборах своего соратника премьера Венгрии Виктора Орбана. Однако ему вряд ли удастся это реализовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание со ссылкой на источники, Словакия сильно зависит от помощи ЕС, а собственная власть Фицо является менее уверенной, чем у Орбана. Поэтому премьер-министру Словакии будет трудно выполнять свою функцию.
Как известно, Фицо поддерживал вето Орбана на выделение 20 млрд евро помощи Венгрии из-за коррупционных скандалов, что вызвало беспокойство среди других государств-членов.
Однако если Орбан проиграет выборы, Фицо придется "смягчить" свою антиевропейскую риторику, чтобы сохранить доступ Словакии к более 90 млрд евро европейских кредитов, часть которых направлена на поддержку Украины в условиях войны с Россией.
Оба лидера - Орбан и Фицо - ранее нарушали неформальные правила ЕС, посещая Москву после полномасштабного вторжения России в Украину и пытаясь сохранить поставки российской нефти и газа.
Однако Словакия, получая почти 19 млрд евро помощи до 2027 года, вынуждена учитывать экономическую реальность.
Аналитики отмечают, что Фицо, даже в случае изоляции в ЕС, попытается балансировать между критикой ЕС и необходимостью сохранить членство Словакии в блоке, особенно учитывая ожидаемые всеобщие выборы в 2027 году, где его коалиция может не получить большинства.
Таким образом, поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии может существенно ограничить политические амбиции Фицо и заставить его отказаться от откровенно антиевропейской позиции.
"Фицо уже демонстрировал свою способность выживать раньше. Если он будет изолирован, он попытается найти баланс в кампании между усилением критики ЕС и акцентом на важности членства Словакии в блоке", - пишет Bloomberg.
Выборы в Венгрии
В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы, результаты которых могут повлиять не только на внутреннюю политику страны, но и на ее соседей, в частности Украину, а также на ситуацию в Евросоюзе.
В фактическом поединке встретятся правящая партия "Фидес" во главе с действующим премьером Виктором Орбаном, известным своими антиукраинскими и пророссийскими взглядами, и оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр.
Орбан, который находится у власти уже 16 лет, поставил на кон всю свою политическую карьеру.
По данным журналистов-расследователей, в поддержку Орбана и "Фидес" работают российские политтехнологи и военная разведка.
А российский диктатор Владимир Путин лично назначил ответственным за операцию первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Что интересно - последние опросы перед выборами показали разгромное преимущество оппозиции.
Тем временем издание Politico пишет, что Виктор Орбан уже готовит план на случай своего поражения.
А в Брюсселе уже обсуждают несколько сценариев реагирования на возможную новую победу Орбана на выборах. По данным СМИ, в ЕС рассматривают по меньшей мере пять вариантов, которые могли бы не допустить блокирования решений внутри союза.