ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Поражение Орбана на выборах заставит Фицо изменить риторику в отношении Украины и ЕС, - СМИ

12:10 09.04.2026 Чт
3 мин
СМИ объяснили, от чего зависят политические планы премьера Словакии
aimg Ирина Глухова
Фото: Виктор Орбан и Роберт Фицо (Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал продолжить антиевропейскую риторику в случае поражения на выборах своего соратника премьера Венгрии Виктора Орбана. Однако ему вряд ли удастся это реализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Конец эпохи Орбана? Опросы перед выборами показали разгромное преимущество оппозиции

Как пишет издание со ссылкой на источники, Словакия сильно зависит от помощи ЕС, а собственная власть Фицо является менее уверенной, чем у Орбана. Поэтому премьер-министру Словакии будет трудно выполнять свою функцию.

Как известно, Фицо поддерживал вето Орбана на выделение 20 млрд евро помощи Венгрии из-за коррупционных скандалов, что вызвало беспокойство среди других государств-членов.

Однако если Орбан проиграет выборы, Фицо придется "смягчить" свою антиевропейскую риторику, чтобы сохранить доступ Словакии к более 90 млрд евро европейских кредитов, часть которых направлена на поддержку Украины в условиях войны с Россией.

Оба лидера - Орбан и Фицо - ранее нарушали неформальные правила ЕС, посещая Москву после полномасштабного вторжения России в Украину и пытаясь сохранить поставки российской нефти и газа.

Однако Словакия, получая почти 19 млрд евро помощи до 2027 года, вынуждена учитывать экономическую реальность.

Аналитики отмечают, что Фицо, даже в случае изоляции в ЕС, попытается балансировать между критикой ЕС и необходимостью сохранить членство Словакии в блоке, особенно учитывая ожидаемые всеобщие выборы в 2027 году, где его коалиция может не получить большинства.

Таким образом, поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии может существенно ограничить политические амбиции Фицо и заставить его отказаться от откровенно антиевропейской позиции.

"Фицо уже демонстрировал свою способность выживать раньше. Если он будет изолирован, он попытается найти баланс в кампании между усилением критики ЕС и акцентом на важности членства Словакии в блоке", - пишет Bloomberg.

Выборы в Венгрии

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы, результаты которых могут повлиять не только на внутреннюю политику страны, но и на ее соседей, в частности Украину, а также на ситуацию в Евросоюзе.

В фактическом поединке встретятся правящая партия "Фидес" во главе с действующим премьером Виктором Орбаном, известным своими антиукраинскими и пророссийскими взглядами, и оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр.

Орбан, который находится у власти уже 16 лет, поставил на кон всю свою политическую карьеру.

По данным журналистов-расследователей, в поддержку Орбана и "Фидес" работают российские политтехнологи и военная разведка.

А российский диктатор Владимир Путин лично назначил ответственным за операцию первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Что интересно - последние опросы перед выборами показали разгромное преимущество оппозиции.

Тем временем издание Politico пишет, что Виктор Орбан уже готовит план на случай своего поражения.

А в Брюсселе уже обсуждают несколько сценариев реагирования на возможную новую победу Орбана на выборах. По данным СМИ, в ЕС рассматривают по меньшей мере пять вариантов, которые могли бы не допустить блокирования решений внутри союза.

Новости
Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Аналитика
