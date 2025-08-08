Порадуйте котів: яке свято 8 серпня, що робити не можна і кого привітати з Днем ангела

Проти іконоборства до кінця

Святий Еміліан жив у VIII столітті та відзначився сміливістю й принциповістю - він рішуче виступив на захист шанування ікон, які тоді забороняв імператор‑іконоборник. Через це був засланий і страчений. Його вшановують як мученика‑сповідника, що тримав віру до кінця.

Іконописець з Лаври

Преподобний Григорій, котрого також вшановують сьогодні, приніс у Києво-Печерську Лавру майстерність візантійського іконопису. Його роботи вважаються чудотворними, а сам він увічнений як духовний художник з великої літери

Народні прикмети 8 серпня

У народі цей день ще називали "Ємеля", бо його походження пов'язували з іменем святого. Існувала віра, що погода цього дня дає знак якою буде осінь.

Мряка або дощ вранці - осінь буде дощовою

Ясна погода - надія на спокійну й теплу осінь

Грім після обіду - осінь буде ранньою й мокрою

Зміна вітру на північний - ознака ранньої осені та похолодання

Спека цього дня - бабине літо буде довгим та теплим

Що не можна робити 8 серпня

Утримайтеся від важкої праці, особливо з гострими інструментами - це може принести нещастя або травму

Важко працювати заборонено - тільки за потребою

Не можна ходити самому у ліс - змії стають особливо активними

Не нарікайте на долю - це може відігнати щастя

Не позичайте гроші чи речі - їх можуть вже не повернути.

Сварка цього дня - ризик розриву родинних зв'язків

Іменини сьогодні святкують:

Герман

Григорій

Мирон

Омелян

Леонід

Данило

Яків

Юлія

Юліан

Інші свята 8 серпня