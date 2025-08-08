UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Порадуйте котів: яке свято 8 серпня, що робити не можна і кого привітати з Днем ангела

Які свята відзначають 8 серпня і що робити не можна (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

8 серпня українці вшановують день пам'яті святителя Еміліана, єпископа Кизичного, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, святителя Мирона, єпископа Критського, а також мучеників Єлевтерія і Леоніда. А ще сьогодні день альпінізму та всесвітній день кішок.

РБК-Україна розповідає, які є свята 8 серпня, хто святкує День ангела, що можна робити сьогодні, а що - суворо заборонено.

Проти іконоборства до кінця

Святий Еміліан жив у VIII столітті та відзначився сміливістю й принциповістю - він рішуче виступив на захист шанування ікон, які тоді забороняв імператор‑іконоборник. Через це був засланий і страчений. Його вшановують як мученика‑сповідника, що тримав віру до кінця.

Іконописець з Лаври

Преподобний Григорій, котрого також вшановують сьогодні, приніс у Києво-Печерську Лавру майстерність візантійського іконопису. Його роботи вважаються чудотворними, а сам він увічнений як духовний художник з великої літери

Народні прикмети 8 серпня

У народі цей день ще називали "Ємеля", бо його походження пов'язували з іменем святого. Існувала віра, що погода цього дня дає знак якою буде осінь.

  • Мряка або дощ вранці - осінь буде дощовою
  • Ясна погода - надія на спокійну й теплу осінь
  • Грім після обіду - осінь буде ранньою й мокрою
  • Зміна вітру на північний - ознака ранньої осені та похолодання
  • Спека цього дня - бабине літо буде довгим та теплим

Що не можна робити 8 серпня

  • Утримайтеся від важкої праці, особливо з гострими інструментами - це може принести нещастя або травму
  • Важко працювати заборонено - тільки за потребою
  • Не можна ходити самому у ліс - змії стають особливо активними
  • Не нарікайте на долю - це може відігнати щастя
  • Не позичайте гроші чи речі - їх можуть вже не повернути.
  • Сварка цього дня - ризик розриву родинних зв'язків

Іменини сьогодні святкують:

  • Герман
  • Григорій
  • Мирон
  • Омелян
  • Леонід
  • Данило
  • Яків
  • Юлія
  • Юліан

Інші свята 8 серпня

  • Всесвітній день кішок
  • День альпінізму
  • День військ зв’язку ЗСУ
  • Міжнародний день офтальмології
  • День народження холодильника
  • Міжнародний день нескінченності

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.

