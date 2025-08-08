Порадуйте котів: яке свято 8 серпня, що робити не можна і кого привітати з Днем ангела

8 серпня українці вшановують день пам'яті святителя Еміліана, єпископа Кизичного, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, святителя Мирона, єпископа Критського, а також мучеників Єлевтерія і Леоніда. А ще сьогодні день альпінізму та всесвітній день кішок.
РБК-Україна розповідає, які є свята 8 серпня, хто святкує День ангела, що можна робити сьогодні, а що - суворо заборонено.
Святий Еміліан жив у VIII столітті та відзначився сміливістю й принциповістю - він рішуче виступив на захист шанування ікон, які тоді забороняв імператор‑іконоборник. Через це був засланий і страчений. Його вшановують як мученика‑сповідника, що тримав віру до кінця.
Преподобний Григорій, котрого також вшановують сьогодні, приніс у Києво-Печерську Лавру майстерність візантійського іконопису. Його роботи вважаються чудотворними, а сам він увічнений як духовний художник з великої літери
У народі цей день ще називали "Ємеля", бо його походження пов'язували з іменем святого. Існувала віра, що погода цього дня дає знак якою буде осінь.
Вас може зацікавити
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.