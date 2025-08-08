RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Порадуйте котов: какой праздник 8 августа, что делать нельзя и кого поздравить с Днем ангела

Какие праздники отмечают 8 августа и что делать нельзя (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

8 августа украинцы чтят день памяти святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, святителя Мирона, епископа Критского, а также мучеников Елевтерия и Леонида. А еще сегодня день альпинизма и всемирный день кошек.

РБК-Украина рассказывает, какие есть праздники 8 августа, кто празднует День ангела, что можно делать сегодня, а что - строго запрещено.

Против иконоборчества до конца

Святой Эмилиан жил в VIII веке и отличился смелостью и принципиальностью - он решительно выступил в защиту почитания икон, которые тогда запрещал император-иконоборец. Из-за этого был сослан и казнен. Его почитают как мученика-исповедника, державшего веру до конца.

Иконописец из Лавры

Преподобный Григорий, которого также почитают сегодня, принес в Киево-Печерскую Лавру мастерство византийской иконописи. Его работы считаются чудотворными, а сам он увековечен как духовный художник с большой буквы

Народные приметы 8 августа

В народе этот день еще называли "Емеля", потому что его происхождение связывали с именем святого. Существовала вера, что погода в этот день дает знак какой будет осень.

  • Туман или дождь утром - осень будет дождливой
  • Ясная погода - надежда на спокойную и теплую осень
  • Гром после обеда - осень будет ранней и мокрой.
  • Смена ветра на северный - признак ранней осени и похолодания
  • Жара в этот день - бабье лето будет долгим и теплым

Что нельзя делать 8 августа

  • Воздержитесь от тяжелого труда, особенно с острыми инструментами - это может принести несчастье или травму
  • Тяжело работать запрещено - только по необходимости
  • Нельзя ходить самому в лес - змеи становятся особенно активными
  • Не сетуйте на судьбу - это может отогнать счастье
  • Не одалживайте деньги или вещи - их могут уже не вернуть.
  • Ссора в этот день - риск разрыва родственных связей

Именины сегодня празднуют:

  • Герман
  • Григорий
  • Мирон
  • Емельян
  • Леонид
  • Даниил
  • Яков
  • Юлия
  • Юлиан

Другие праздники 8 августа

  • Всемирный день кошек
  • День альпинизма
  • День войск связи ВСУ
  • Международный день офтальмологии
  • День рождения холодильника
  • Международный день бесконечности

При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

