Порадуйте котов: какой праздник 8 августа, что делать нельзя и кого поздравить с Днем ангела

8 августа украинцы чтят день памяти святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, святителя Мирона, епископа Критского, а также мучеников Елевтерия и Леонида. А еще сегодня день альпинизма и всемирный день кошек.
РБК-Украина рассказывает, какие есть праздники 8 августа, кто празднует День ангела, что можно делать сегодня, а что - строго запрещено.
Святой Эмилиан жил в VIII веке и отличился смелостью и принципиальностью - он решительно выступил в защиту почитания икон, которые тогда запрещал император-иконоборец. Из-за этого был сослан и казнен. Его почитают как мученика-исповедника, державшего веру до конца.
Преподобный Григорий, которого также почитают сегодня, принес в Киево-Печерскую Лавру мастерство византийской иконописи. Его работы считаются чудотворными, а сам он увековечен как духовный художник с большой буквы
В народе этот день еще называли "Емеля", потому что его происхождение связывали с именем святого. Существовала вера, что погода в этот день дает знак какой будет осень.
При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.