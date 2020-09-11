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Попытка вмешательства: парламент Беларуси о резолюции Сейма Литвы

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель постоянной комиссии по международным делам парламента Беларуси Андрей Савиных отреагировал на резолюцию Сейма Литвы, в которой действующего президента Александра Лукашенко называют нелегитимным. Он считает, что это попытка вмешательства во внутренние дела страны.

Об этом сообщает провластное белорусское издание "БелТА".

"Мы с сожалением констатируем, что резолюция Сейма Литвы от 10 сентября - это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси", - заявил Савиных.

Отметим, речь идет о принятой вчера резолюции литовского Сейма, в которой оппозиционерка Светлана Тихановская названа законно избранным лидером Беларуси и официальным представителем страны. В то же время литовский Сейм назвал Лукашенко незаконным руководителем Беларуси.

Как писало РБК-Украина, Лукашенко склоняется к проведению новых выборов президента в Беларуси, но при одном условии.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда украинский парламент рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси.

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