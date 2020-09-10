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Рада рассмотрит заявление по Беларуси на следующей неделе

Вильнюс, Четверг 10 сентября 2020 15:09
Рада рассмотрит заявление по Беларуси на следующей неделе
Фото: Дмитрий Разумков (rada.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение парламентом заявления по событиям в Беларуси. Оно должно состояться на следующей неделе.

Об этом Разумков заявил во время официального визита в Литву, сообщает сайт Верховной рады.

"Надеюсь, вначале следующей пленарной недели этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси", - сказал Разумков.

После выборов президента в Беларуси начались акции протеста против официальных результатов голосования, которые продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы избивали и задерживали участников мирных протестов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Беларусь хочет настоящей демократии, а не российской.

Также сообщалось, что оппозиционер Мария Колесникова через адвокатов подала заявление в СК из-за похищения и угроз.

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