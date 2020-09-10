Рада рассмотрит заявление по Беларуси на следующей неделе

Фото: Дмитрий Разумков (rada.gov.ua)

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение парламентом заявления по событиям в Беларуси. Оно должно состояться на следующей неделе.

Об этом Разумков заявил во время официального визита в Литву, сообщает сайт Верховной рады.

"Надеюсь, вначале следующей пленарной недели этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси", - сказал Разумков.

После выборов президента в Беларуси начались акции протеста против официальных результатов голосования, которые продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы избивали и задерживали участников мирных протестов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Беларусь хочет настоящей демократии, а не российской.

Также сообщалось, что оппозиционер Мария Колесникова через адвокатов подала заявление в СК из-за похищения и угроз.