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Спроба втручання: парламент Білорусі про резолюцію Сейму Литви

Автор: Дмитро Левицький

Представник постійної комісії з міжнародних справ парламенту Білорусі Андрій Савіних відреагував на резолюцію Сейму Литви, в якій чинного президента Олександра Лукашенка називають нелегітимним. Він вважає, що це спроба втручання у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє провладне білоруське видання "БелТА".

"Ми з жалем констатуємо, що резолюція Сейму Литви від 10 вересня - це безцеремонна і незграбна спроба втручання у внутрішні справи Білорусі", - заявив Савіних.

Зазначимо, мова йде про ухвалену вчора резолюцію литовського Сейму, в якій опозиціонерка Світлана Тіхановська названа законно обраним лідером Білорусі та офіційним представником країни. Водночас литовський Сейм назвав Лукашенка незаконним керівником Білорусі.

Як писало РБК-Україна, Лукашенко схиляється до проведення нових виборів президента в Білорусі, але за однієї умови.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли український парламент розгляне заяву щодо ситуації в Білорусі.

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