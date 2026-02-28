ua en ru
Сб, 28 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Популярну партію в Німеччині підозрюють у зливі секретних даних Росії, - Politico

Німеччина, Субота 28 лютого 2026 05:00
UA EN RU
Популярну партію в Німеччині підозрюють у зливі секретних даних Росії, - Politico Фото: прапор Німеччини (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Ультраправа партія Німеччини "Альтернатива для Німеччини" (АдН) звернулася до федерального уряду з вимогою надати детальну інформацію про можливі вразливості в системі оборони НАТО, заявив представник партії з питань оборони Рюдігер Лукассен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Читайте також: Німеччина заявила про дефіцит ракет ППО для України: "Ми передали все, що мали"

Запит про прогалини в НАТО

У листі від 19 лютого, з яким ознайомилося видання, Лукассен попросив інформувати оборонний комітет Бундестагу про результати навчань НАТО Hedgehog 2025, що відбувалися в Естонії.

У зверненні він уточнив: "Які прогалини в можливостях було виявлено - особливо у сферах протидії безпілотникам, електронній війні, командних можливостях і захисті мобільних сил?".

Навчання включали участь українських фахівців з безпілотників, які застосували тактику, відпрацьовану на полі бою, щоб умовно "нейтралізувати" підрозділи Альянсу.

Реакція влади та експертів

Депутат оборонного комітету Християнсько-демократичного союзу Флоріан Дорн висловив стурбованість можливим витоком даних, зазначивши: "Якщо така інформація потрапить у неправильні руки, це поставить під загрозу нашу безпеку і обороноздатність".

Раніше дії АдН вже викликали побоювання у зв'язку з ризиком розголошення інформації, що становить інтерес для Росії.

Відповідь партії

У самій "Альтернативі для Німеччини" відкинули припущення про приховані мотиви, підкресливши, що запити на інформацію - стандартний інструмент парламентського контролю.

Нагадуємо, що посол Німеччини в Україні Гайко Томс, який приступив до своєї дипломатичної місії в Києві у вересні минулого року, може залишити займану посаду.

Зазначимо, що німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина спільно з Францією проводить переговори з питань європейського ядерного стримування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
Новини
Зеленський: якщо Путін не погодиться на зустріч, буде довга війна
Зеленський: якщо Путін не погодиться на зустріч, буде довга війна
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі