Німеччина заявила про дефіцит ракет ППО для України: "Ми передали все, що мали"

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

За його словами, нестача засобів протиповітряної оборони частково пояснюється тим, що Німеччина вже передала Україні весь доступний ресурс.

Міністр зазначив, що наявні системи Patriot і ракети до них здебільшого виробляються у США, а нова продукція, яка сходить із виробничих ліній, одразу спрямовується в Україну.

Він підкреслив, що Берлін уже передав максимально можливий обсяг озброєння і значною мірою фінансує постачання засобів ППО для української армії.

"Ми надали все, що у нас було. Інші європейські країни могли б зробити більший внесок. В одній чи іншій європейській країні є інші системи протиповітряної оборони", - заявив Вадефуль.

У Берліні наголосили, що подальша підтримка України в питанні протиповітряної оборони потребує ширшої участі союзників, адже власні можливості Німеччини наразі суттєво обмежені.