ua en ru
Пн, 16 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Німеччина заявила про дефіцит ракет ППО для України: "Ми передали все, що мали"

Україна, Понеділок 16 лютого 2026 21:50
UA EN RU
Німеччина заявила про дефіцит ракет ППО для України: "Ми передали все, що мали" Фото: Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Німеччина практично вичерпала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Читайте також: РФ встановила рекорд ударів балістикою: скільки ракет запустили у січні

За його словами, нестача засобів протиповітряної оборони частково пояснюється тим, що Німеччина вже передала Україні весь доступний ресурс.

Міністр зазначив, що наявні системи Patriot і ракети до них здебільшого виробляються у США, а нова продукція, яка сходить із виробничих ліній, одразу спрямовується в Україну.

Він підкреслив, що Берлін уже передав максимально можливий обсяг озброєння і значною мірою фінансує постачання засобів ППО для української армії.

"Ми надали все, що у нас було. Інші європейські країни могли б зробити більший внесок. В одній чи іншій європейській країні є інші системи протиповітряної оборони", - заявив Вадефуль.

У Берліні наголосили, що подальша підтримка України в питанні протиповітряної оборони потребує ширшої участі союзників, адже власні можливості Німеччини наразі суттєво обмежені.

ППО для України

Європейські країни домовилися посилити підтримку України у сфері протиповітряної оборони, зокрема зробивши акцент на спільних закупівлях сучасних зенітних комплексів.

Раніше повідомлялося, що близько 75% ракет для систем Patriot Україна отримує через програму PURL, а для інших комплексів ППО цей показник сягає майже 90% ракет-перехоплювачів.

Президент України Володимир Зеленський також зазначав, що у січні ЗСУ отримали значний пакет ракет для протиповітряної оборони. Крім того, Велика Британія готується передати Україні великий пакет допомоги для посилення ППО, до якого увійде близько тисячі ракет.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні
Новини
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"