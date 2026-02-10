ua en ru
Головна » Новини » Політика

Німеччина раптово змінить посла в Україні, - Spiegel

Берлін, Вівторок 10 лютого 2026 21:09
Німеччина раптово змінить посла в Україні, - Spiegel Фото: Гайко Томс, посол Німеччини в Україні (flickr by Milken Institute)
Автор: Іван Носальський

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс може залишити посаду. Він розпочав свою дипломатичну місію в Києві лише у вересні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Читайте також: Німеччина передасть Україні нові системи ППО IRIS-T вже найближчим часом, - посол

За даними видання, Томс обійме посаду посла Німеччини в Іспанії. Раніше Томс, серед іншого, був послом у Бразилії і в період правління коаліції "світлофора" (СДПН, Вільна демократична партія і "зелені") працював державним секретарем в Міністерстві фінансів.

Spiegel зазначає, що наступника в Україні поки не визначено - це питання не винесено на розгляд німецького кабінету міністрів.

Також перестановка торкнулася і німецького посольства в Москві. Александр граф Ламбсдорф, який зараз є послом у РФ, має перейти до Тель-Авіва. При цьому його наступником стане посол Клеменс фон Геце, який нині очолює дипмісію Німеччини в Мексиці.

Гайко Томс

Гайко Томс - німецький дипломат і державний діяч. Має юридичну освіту і спеціалізується на питаннях європейської інтеграції, міжнародної фінансової політики та безпеки.

Ключові етапи кар'єри:

  • Державна служба: До призначення в Україну (з 2023 по 2025 рік) обіймав посаду державного секретаря у Федеральному міністерстві фінансів Німеччини. Відповідав за європейську та міжнародну фінансову політику, представляв країну в G7, G20 і МВФ, а також координував фінансову допомогу Україні.
  • Дипломатична діяльність: Протягом кар'єри працював послом Німеччини в Бразилії (2020-2023), заступником постійного представника Німеччини при НАТО (2017-2020) та послом і заступником постійного представника при ООН у Нью-Йорку (2013-2017).
  • Міжнародне лідерство: Обіймав посади віцепрезидента Виконавчої ради ЮНІСЕФ і віцепрезидента Економічної та Соціальної Ради ООН (ECOSOC). Є головою правління Брюссельського інституту геополітики.

Варто зауважити, що про призначення Томса на посаду посла Німеччини в Україні стало відомо минулого року.

