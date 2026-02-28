ua en ru
Популярную партию в Германии подозревают в сливе секретных данных России, - Politico

Германия, Суббота 28 февраля 2026 05:00
UA EN RU
Популярную партию в Германии подозревают в сливе секретных данных России, - Politico Фото: флаг Германии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Ультраправая партия Германии "Альтернатива для Германии" (АдГ) обратилась к федеральному правительству с требованием предоставить подробную информацию о возможных уязвимостях в системе обороны НАТО, заявил представитель партии по вопросам обороны Рюдигер Лукассен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

Читайте также: Германия заявила о дефиците ракет ПВО для Украины: "Мы передали все, что имели"

Запрос о пробелах в НАТО

В письме от 19 февраля, с которым ознакомилось издание, Лукассен попросил информировать оборонный комитет Бундестага о результатах учений НАТО Hedgehog 2025, проходивших в Эстонии.

В обращении он уточнил: "Какие пробелы в возможностях были обнаружены — особенно в сферах противодействия беспилотникам, электронной войне, командных возможностях и защите мобильных сил?".

Учения включали участие украинских специалистов по беспилотникам, которые применили тактику, отработанную на поле боя, чтобы условно «нейтрализовать» подразделения Альянса.

Реакция властей и экспертов

Депутат оборонного комитета Христианско-демократического союза Флориан Дорн выразил обеспокоенность возможной утечкой данных, отметив: "Если такая информация попадет в неправильные руки, это поставит под угрозу нашу безопасность и обороноспособность".

Ранее действия АдГ уже вызывали опасения в связи с риском разглашения информации, представляющей интерес для России.

Ответ партии

В самой "Альтернативе для Германии" отвергли предположения о скрытых мотивах, подчеркнув, что запросы на информацию — стандартный инструмент парламентского контроля.

Напоминаем, что посол Германии в Украине Хайко Томс, приступивший к своей дипломатической миссии в Киеве в сентябре прошлого года, может оставить занимаемую должность.

Отметим, что гемецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Германия совместно с Францией проводит переговоры по вопросам европейского ядерного сдерживания.

