На популярному пункті пропуску з Польщею почали ремонт: що треба знати

У пункті пропуску "Краківець - Корчова" розпочались ремонтні роботи на польському боці. Водіїв просять врахувати це під час планування поїздки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.
Роботи триватимуть від четверга, 12 березня, до кінця тижня, попереджають прикордонники.
Роботи проводять на смузі для легкових автомобілів на в'їзді до Польщі з боку КПП "Корчова". Через це легківки тимчасово переводять на інші смуги.
Станом на 10:30 скупчення транспорту не спостерігалось - ані у напрямку до Польщі, ані у зворотному.
"Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздки та стежити за оновленнями щодо ситуації на кордоні на наших ресурсах", - пишуть у ДПСУ.
Нагадаємо, нещодавно на кордоні України з Молдовою тимчасово зупинили пропуск вантажівок. Обмеження торкнулися одразу кількох областей.
А на Закарпатті, на кордоні з Румунією, запровадили тимчасові обмеження на рух транспорту. Причина - аварійний стан мосту через річку Тиса. Щодня з понеділка по п'ятницю впродовж приблизно 47 діб оформлення автомобілів не здійснюватиметься у проміжку з 9:00 до 16:00.