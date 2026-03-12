На популярному пункті пропуску з Польщею почали ремонт: що треба знати

Роботи триватимуть від четверга, 12 березня, до кінця тижня, попереджають прикордонники.

Де саме проводять ремонт і чи є черги

Роботи проводять на смузі для легкових автомобілів на в'їзді до Польщі з боку КПП "Корчова". Через це легківки тимчасово переводять на інші смуги.

Станом на 10:30 скупчення транспорту не спостерігалось - ані у напрямку до Польщі, ані у зворотному.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздки та стежити за оновленнями щодо ситуації на кордоні на наших ресурсах", - пишуть у ДПСУ.