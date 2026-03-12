RU

Общество Образование Деньги Изменения

На популярном пункте пропуска с Польшей начали ремонт: что надо знать

11:23 12.03.2026 Чт
1 мин
Пограничники назвали причину и сроки
aimg Елена Чупровская
Фото: очередей на границе Украины с Польшей пока нет (Getty Images)

В пункте пропуска "Краковец - Корчева" начались ремонтные работы на польской стороне. Водителей просят учесть это при планировании поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также: Популярный пункт пропуска на границе с Венгрией закроют на два дня

Работы продлятся с четверга, 12 марта, до конца недели, предупреждают пограничники.

Где именно проводят ремонт и есть ли очереди

Работы проводят на полосе для легковых автомобилей на въезде в Польшу со стороны КПП "Корчева". Поэтому легковушки временно переводят на другие полосы.

По состоянию на 10:30 скопления транспорта не наблюдалось - ни в направлении в Польшу, ни в обратном.

"Просим учесть указанную информацию при планировании поездки и следить за обновлениями по ситуации на границе на наших ресурсах", - пишут в ГПСУ.

Напомним, недавно на границе Украины с Молдовой временно остановили пропуск грузовиков. Ограничения коснулись сразу нескольких областей.

А на Закарпатье, на границе с Румынией, ввели временные ограничения на движение транспорта. Причина - аварийное состояние моста через реку Тиса. Ежедневно с понедельника по пятницу в течение примерно 47 суток оформление автомобилей не будет осуществляться в промежутке с 9:00 до 16:00.

