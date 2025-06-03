Популярний "західний" поїзд залишили в розкладі: УЗ оголосила дати виїзду

Національний перевізник "Укрзалізниця" продовжує курсування популярного серед українців додаткового поїзда. Йдеться про маршрут, який з'єднує Київ та Ужгород.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що продовжують курсування додаткового поїзда №284/283 "Ужгород - Київ - Ужгород".
Уточнюється, що таке рішення схвалили у зв'язку:
"У період підвищеного попиту там, де можливо, призначаємо додаткові поїзди та вагони, щоб максимально задовольнити потреби пасажирів", - наголосили у компанії.
Згідно з інформацією УЗ, цей додатковий поїзд курсуватиме:
Пасажирам нагадали, що на цьому напрямку курсує також інший додатковий поїзд №213/214 "Київ - Ужгород - Київ".
Уточнюється, що квитки можна придбати:
"Дякуємо, що подорожуєте "Укрзалізницею", - підсумували в акціонерному товаристві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на деяких рейсах "Укрзалізниця" годуватиме пасажирів повноцінними обідами.
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