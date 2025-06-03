Популярный "западный" поезд оставили в расписании: УЗ объявила даты выезда

Какой дополнительный поезд оставляет УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что продолжают курсирование дополнительного поезда №284/283 "Ужгород - Киев - Ужгород".

Уточняется, что такое решение приняли в связи:

с началом сезона отпусков;

с ростом пассажиропотока.

"В период повышенного спроса там, где возможно, назначаем дополнительные поезда и вагоны, чтобы максимально удовлетворить потребности пассажиров", - отметили в компании.

В какие даты будет курсировать поезд и что с графиком

Согласно информации УЗ, этот дополнительный поезд будет курсировать:

из Ужгорода - 11, 13, 15, 19, 21 и 25 июня (отправление - в 23:14, прибытие в Киев - в 13:12 следующего дня);

из Киева - 12, 14, 16, 20, 22 и 26 июня (отправление - в 15:12, прибытие в Ужгород - в 5:20 следующего дня).

Пассажирам напомнили, что на этом направлении курсирует также другой дополнительный поезд №213/214 "Киев - Ужгород - Киев".

Уточняется, что билеты можно приобрести:

в приложении "Укрзализныци";

на сайте;

в кассах вокзалов.

"Спасибо, что путешествуете "Укрзализныцей", - подытожили в акционерном обществе.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)