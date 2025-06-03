Популярный "западный" поезд оставили в расписании: УЗ объявила даты выезда

Национальный перевозчик "Укрзализныця" продолжает курсирование популярного среди украинцев дополнительного поезда. Речь идет о маршруте, который соединяет Киев и Ужгород.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что продолжают курсирование дополнительного поезда №284/283 "Ужгород - Киев - Ужгород".
Уточняется, что такое решение приняли в связи:
"В период повышенного спроса там, где возможно, назначаем дополнительные поезда и вагоны, чтобы максимально удовлетворить потребности пассажиров", - отметили в компании.
Согласно информации УЗ, этот дополнительный поезд будет курсировать:
Пассажирам напомнили, что на этом направлении курсирует также другой дополнительный поезд №213/214 "Киев - Ужгород - Киев".
Уточняется, что билеты можно приобрести:
"Спасибо, что путешествуете "Укрзализныцей", - подытожили в акционерном обществе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на некоторых рейсах "Укрзализныця" будет кормить пассажиров полноценными обедами.
Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.