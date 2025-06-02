Квитки вже у продажу: у червні курсуватиме ще один поїзд із Києва до Трускавця

"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд із Києва в Трускавець у червні. Він курсуватиме традиційно у період підвищеного попиту.

Придбати квитки можна в застосунку "Укрзалізниці", на сайті або в залізничних касах.

У червні між Києвом і Трускавцем курсуватиме додатковий поїзд №159/160. Поїзд вирушатиме в обох напрямках 5, 12, 14, 15, 19-22 та 26 червня:

Раніше РБК-Україна писало, що у червні регіональний поїзд "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсування. Пасажирів возитиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3. Поїзд курсуватиме у вибрані дні, графік частково змінено. Квитки доступні онлайн і в касах за 10 днів до рейсу.

Також ми писали, що з 14 травня пасажири, які подорожують між Україною та Польщею, почали отримувати електронні квитки нового зразка. Вони зручніші у використанні та відповідають міжнародним стандартам. Раніше такі бланки вже запровадили для рейсів до Австрії, Угорщини та Словаччини.

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