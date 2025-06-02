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Квитки вже у продажу: у червні курсуватиме ще один поїзд із Києва до Трускавця

Понеділок 02 червня 2025 19:33
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Квитки вже у продажу: у червні курсуватиме ще один поїзд із Києва до Трускавця Фото: "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд із Києва до Трускавця (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд із Києва в Трускавець у червні. Він курсуватиме традиційно у період підвищеного попиту.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

У червні між Києвом і Трускавцем курсуватиме додатковий поїзд №159/160. Поїзд вирушатиме в обох напрямках 5, 12, 14, 15, 19-22 та 26 червня:

  • відправлення з Києва - о 10:16, прибуття в Трускавець - о 19:37;
  • відправлення з Трускавця - о 09:03, прибуття до Києва - о 19:11.

У складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння. Непарні місця знаходяться біля вікна, парні - біля проходу.

Придбати квитки можна в застосунку "Укрзалізниці", на сайті або в залізничних касах.

Раніше РБК-Україна писало, що у червні регіональний поїзд "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсування. Пасажирів возитиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3. Поїзд курсуватиме у вибрані дні, графік частково змінено. Квитки доступні онлайн і в касах за 10 днів до рейсу.

Також ми писали, що з 14 травня пасажири, які подорожують між Україною та Польщею, почали отримувати електронні квитки нового зразка. Вони зручніші у використанні та відповідають міжнародним стандартам. Раніше такі бланки вже запровадили для рейсів до Австрії, Угорщини та Словаччини.

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