Популярний митний пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово обмежить рух

18:50 22.05.2026 Пт
2 хв
Які обмеження чекають на українських водіїв під час перетину кордону?
aimg Сергій Козачук
Фото: пункт пропуску "Шегині" закриє смуги на ремонт (Getty Images)

На українсько-польському кордоні очікуються затримки в русі вантажного транспорту. Через проведення ремонтних робіт оформлення вантажівок на в'їзд до Польщі буде тимчасово сповільнено

Деталі ремонту та графік обмежень

За інформацією польської сторони, обмеження діятимуть 23 травня 2026 року з 07:00 до 19:00 за польським часом.

У пункті пропуску "Шегині - Медика" заплановано дорожні роботи - фахівці укладатимуть новий асфальт на смугах руху для вантажних транспортних засобів.

Ускладнення руху виникнуть безпосередньо у напрямку в'їзду до Республіки Польща (виїзд з України).

Як пропускатимуть транспорт

На час тривання ремонту прикордонні служби перенаправлять потік транспорту. Оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху, яка зазвичай призначена для автобусів.

"Просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту", - закликали у ДПСУ.

Ситуація на кордоні

Нагадаємо, починаючи з п'ятниці, 24 квітня 2026 року, на пункті пропуску "Рава-Руська" з українського боку розпочалися ремонтні роботи дорожнього покриття, через що водії зіткнулися із тимчасовими незручностями під час перетину кордону.

Крім того, у Кабміні розповіли, коли на кордоні запустять "єЧергу" для легкових авто. Вже з червня 2026 року водії легковиків зможуть заздалегідь бронювати час перетину онлайн, а звичний формат "живої" черги буде повністю скасовано.

Варто зазначити, що обмеження на українських КПП інколи виникають не лише через ремонти чи цифровізацію, а й через негоду. Зокрема, раніше через ускладнення погодних умов на кордоні з Молдовою призупинили пропуск вантажівок у трьох областях України.

