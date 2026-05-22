Популярний митний пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово обмежить рух

Деталі ремонту та графік обмежень

За інформацією польської сторони, обмеження діятимуть 23 травня 2026 року з 07:00 до 19:00 за польським часом.

У пункті пропуску "Шегині - Медика" заплановано дорожні роботи - фахівці укладатимуть новий асфальт на смугах руху для вантажних транспортних засобів.

Ускладнення руху виникнуть безпосередньо у напрямку в'їзду до Республіки Польща (виїзд з України).

Як пропускатимуть транспорт

На час тривання ремонту прикордонні служби перенаправлять потік транспорту. Оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху, яка зазвичай призначена для автобусів.

"Просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту", - закликали у ДПСУ.