Популярний митний пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово обмежить рух

На українсько-польському кордоні очікуються затримки в русі вантажного транспорту. Через проведення ремонтних робіт оформлення вантажівок на в'їзд до Польщі буде тимчасово сповільнено
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За інформацією польської сторони, обмеження діятимуть 23 травня 2026 року з 07:00 до 19:00 за польським часом.
У пункті пропуску "Шегині - Медика" заплановано дорожні роботи - фахівці укладатимуть новий асфальт на смугах руху для вантажних транспортних засобів.
Ускладнення руху виникнуть безпосередньо у напрямку в'їзду до Республіки Польща (виїзд з України).
На час тривання ремонту прикордонні служби перенаправлять потік транспорту. Оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху, яка зазвичай призначена для автобусів.
"Просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту", - закликали у ДПСУ.
Нагадаємо, починаючи з п'ятниці, 24 квітня 2026 року, на пункті пропуску "Рава-Руська" з українського боку розпочалися ремонтні роботи дорожнього покриття, через що водії зіткнулися із тимчасовими незручностями під час перетину кордону.
Крім того, у Кабміні розповіли, коли на кордоні запустять "єЧергу" для легкових авто. Вже з червня 2026 року водії легковиків зможуть заздалегідь бронювати час перетину онлайн, а звичний формат "живої" черги буде повністю скасовано.
Варто зазначити, що обмеження на українських КПП інколи виникають не лише через ремонти чи цифровізацію, а й через негоду. Зокрема, раніше через ускладнення погодних умов на кордоні з Молдовою призупинили пропуск вантажівок у трьох областях України.