Популярный таможенный пункт пропуска на границе с Польшей временно ограничит движение

На украинско-польской границе ожидаются задержки в движении грузового транспорта. Из-за проведения ремонтных работ оформление грузовиков на въезд в Польшу будет временно замедлено
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По информации польской стороны, ограничения будут действовать 23 мая 2026 года с 07:00 до 19:00 по польскому времени.
В пункте пропуска "Шегини - Медика" запланированы дорожные работы - специалисты будут укладывать новый асфальт на полосах движения для грузовых транспортных средств.
Осложнения движения возникнут непосредственно в направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины).
На время проведения ремонта пограничные службы перенаправят поток транспорта. Оформление и пропуск грузовиков будет осуществляться в замедленном режиме через полосу движения, которая обычно предназначена для автобусов.
"Просим водителей учесть указанную информацию при планировании маршрута", - призвали в ГПСУ.
Напомним, начиная с пятницы, 24 апреля 2026 года, на пункте пропуска "Рава-Русская" с украинской стороны начались ремонтные работы дорожного покрытия, из-за чего водители столкнулись с временными неудобствами при пересечении границы.
Кроме того, в Кабмине рассказали, когда на границе запустят "еЧергу" для легковых авто. Уже с июня 2026 года водители легковушек смогут заранее бронировать время пересечения онлайн, а привычный формат "живой" очереди будет полностью отменен.
Стоит отметить, что ограничения на украинских КПП иногда возникают не только из-за ремонтов или цифровизации, но и из-за непогоды. В частности, ранее из-за осложнения погодных условий на границе с Молдовой приостановили пропуск грузовиков в трех областях Украины.