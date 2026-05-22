Популярный таможенный пункт пропуска на границе с Польшей временно ограничит движение

Детали ремонта и график ограничений

По информации польской стороны, ограничения будут действовать 23 мая 2026 года с 07:00 до 19:00 по польскому времени.

В пункте пропуска "Шегини - Медика" запланированы дорожные работы - специалисты будут укладывать новый асфальт на полосах движения для грузовых транспортных средств.

Осложнения движения возникнут непосредственно в направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины).

Как будут пропускать транспорт

На время проведения ремонта пограничные службы перенаправят поток транспорта. Оформление и пропуск грузовиков будет осуществляться в замедленном режиме через полосу движения, которая обычно предназначена для автобусов.

"Просим водителей учесть указанную информацию при планировании маршрута", - призвали в ГПСУ.