Популярна мережа супермаркетів оголосила про закриття: що відомо

Мережа супермаркетів "Арсен" офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні. У компанії назвали це "плановим і стратегічним виходом із ринку".

Йдеться не лише про бренд "Арсен" – компанія також закриває мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал", фактично згортаючи весь роздрібний бізнес.

"Ми прийняли стратегічне рішення про планове завершення роботи роздрібного напрямку бізнесу: мереж "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал". Це складне рішення було прийнято на основі глибокого аналізу та особистого бажання зосередитись на нових проектах у сфері девелопменту та соціальних ініціативах", – йдеться у заяві.

За словами представників компанії, бізнес перебуває у стабільному фінансовому стані та здатен виконати всі зобов’язання перед працівниками, партнерами і постачальниками.

Також зазначається, що на місцях закритих магазинів планують запустити інші торговельні мережі, а частині працівників можуть запропонувати нове працевлаштування.

"Ми подбали про те, щоб на наші локації прийшли найкращі оператори ринку України. Це гарантує покупцям звичний комфорт і високий сервіс, а значній частині нашого колективу – надійне працевлаштування та нові можливості", – заявили в компанії.

Мережа "Арсен" працювала у Львові, Рівному та Івано-Франківську та налічувала кілька великих супермаркетів у регіонах.