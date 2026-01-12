ua en ru
У мережі написали про масове закриття супермаркетів у Києві: що відбувається насправді

Київ, Понеділок 12 січня 2026 20:15
У мережі написали про масове закриття супермаркетів у Києві: що відбувається насправді Ілюстративне фото: у мережі з'явився вкид про київські супермаркети (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилася інформація про те, що великі мережеві супермаркети в Києві закриваються через серйозні проблеми зі світлом. Така інформація неправдива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТБ-Маркет" у Facebook і Novus у Facebook.

Чутки в мережі

Українські Telegram-канали написали, що великі мережеві супермаркети "АТБ", Novus і "Сільпо" закриваються, оскільки генератори нібито не справляються з тривалими відключеннями світла.

Водночас ЗМІ з посиланням на джерела написали, що восени 2025 року всім супермаркетам "АТБ" "віддали розпорядження щодо генератора": він нібито не повинен працювати довше ніж 6 годин поспіль, розпочинати роботу не раніше ніж о 06:00 та завершувати не пізніше ніж о 22:00. Якщо світло відключають довше, ніж на 7-10 годин, магазин "припиняє роботу".

Реакція супермаркетів

У компанії "АТБ-Маркет" наголосили, що інформація, яку поширюють у мережі, не відповідає дійсності, є фейковою та має ознаки маніпуляції. Там припустили, що це інформаційна кампанія, яка спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв.

"На сьогодні всі магазини торговельної мережі "АТБ" у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торгові об'єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дає змогу підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням", - зазначили в компанії.

При цьому в поодиноких випадках технічних або логістичних проблем компанія реагує оперативно, щоб їх виправити.

Водночас у Novus написали, що через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, тому клієнтів просять завчасно перевіряти актуальний графік роботи за посиланням або за телефоном гарячої лінії - 0 800 601 729.

Закриття ресторанів

Нагадаємо, у Києві 2025 року почалася хвиля закриття ресторанів, яка зачепила, зокрема, відомі заклади з постійною аудиторією.

За словами ресторанного консультанта і директора аналітичного центру "Ресторани України" Ольги Насонової, кризові процеси посилилися з кінця 2024 і початку 2025 року.

Літо виявилося особливо складним для галузі через постійні обстріли, погіршення психологічного стану людей і загальне скорочення витрат.

Водночас ресторани стикаються зі зростанням витрат на зарплати і продукти, тоді як істотно підвищувати ціни в меню вони не можуть через ризик втрати клієнтів.

Київ АТБ Графіки відключення світла генератор Електроенергія Супермаркети Вимкнення світла
