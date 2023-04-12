Попри заяви. Китай знову проводить військові тренування біля Тайваню

Армія Китаю продовжує проводити маневри та тренування поблизу Тайваню. Проте напередодні Пекін оголосив про завершення військових навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Китаю.

"Кілька есмінців і фрегатів, що брали участь у Joint Sword, у вівторок провели тренування у водах навколо Тайваню для удосконалення командних навичок офіцерів та перевірки ефективності зброї", - йдеться у повідомленні.

За заявами Китаю, фрегат типу 054A CNS Xuzhou з керованими ракетами поблизу східного узбережжя Тайваню провів тренування з перехоплення ракет і атаки на ворожі судна. Екіпаж есмінця 052C CNS Xi'an відпрацював виконання протикорабельних завдань в іншому районі.

Інша частина Військово-морські сили Китаю тренувалася забезпечувати протиповітряну оборону. У тренуваннях брали участь бойові кораблі та допоміжні судна.

Нагадаємо, Китай розпочав "бойове патрулювання" на тлі візиту президентки Тайваню до США, а після повернення розгорнув військові навчання.

У Міноборони Китаю заявили, що завершили навчання навколо острова 10 квітня, а військові відпрацювали оточення Тайваню та тренувалися завдавати ударів.

Глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, ймовірно, готується до війни, проводячи такі навчання.

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